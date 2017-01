Doar 3% din companiile româneşti şi-au externalizat departamentul IT

Doar 3% din companiile românești și-au externalizat departamentul IT

Doar 3% din IMM-urile românești și-au externalizat departamentul de IT, din cauza faptului că marile companii de outsourcing nu sunt interesate de piața românească de profil, explică specialiștii în domeniu. În plus, lipsa încrederii în acest procedeu, din partea managerilor, împiedică piața să se dezvolte. Astfel, în prezent, externalizarea serviciilor IT se traduce doar în prestarea acestora pentru companiile străine care au filiale în România. Comparativ, în Statele Unite ale Americii, peste 70% din companii și-au externalizat departamentul IT. De asemenea, în vestul Europei, procentul este de circa 50%. Pe lângă reducerea costurilor, avantajul principal al externalizării este folosirea unor specialiști, care vor presta, garantat, servicii de înaltă calitate.