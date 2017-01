Doamna Corectitudine

Căldură mare! 36 de grade la umbră. Îmi caut salvarea într-un mic magazin alimentar de cartier. Deși nu are aer condiționat, parcă e ceva mai răcoare. La tejghea, se află chiar patroana.Mă servesc din frigider cu o sticlă de apă minerală, de un sfert. E rece! O deschid și, însetat, o golesc pe jumătate. Parcă mi-a mai venit sufletul la loc. Mai zăbovesc un pic, înain-te de a plăti, și mă interesez: „Cum merge afacerea?” „Cum să meargă, domnule? Mie mi se spune doamna Corectitudine, pentru că plătesc taxe și impozite. Eu sunt cu dările către stat la zi, iar concurența lucrează la negru. Chiar nu-i vede nimeni? De ce nu-i sancționează pentru concurență neloială?” - mi se plânge femeia. Fac greșeala și îi spun: „Dar dumneavoastră, dacă îi știți, de ce nu-i reclamați?” Mai bine tăceam! Patrona își dă drumul la gură: „Cum să-i reclam, domnule! Sunt toți mână în mână! Niște nenorociți! Ce vrei să se întoarcă împotriva mea, să mă omoare cu controalele? Parcă nu știi cum merg lucrurile în țara asta! Tot oamenii corecți sunt cei prigoniți. Săptămâna asta mi-au venit cinci controale, de la toate autoritățile. Toți mi-au căutat nod în papură. N-am scăpat până nu le-am pus în traistă.” Am compătimit-o: „E tot mai greu să faci afaceri cinstite în ziua de azi!”Scot portofelul și întreb cât mă costă apa. Îmi cere 2,50 lei. E mult mai scump decât la hipermarket. Achit. Doamna Corectitudine bagă banii în buzunarul de la șorț și uită să-mi taie bonul fiscal. Un afiș de lângă casa de marcat mă avertizează că e obligația mea să îl solicit. Dau să deschid gu-ra, dar privirea rea a patroanei mi-o închide la loc. N-am puterea să reacționez și părăsesc stabilimentul, urându-i în gând: „Vedea-te-aș cu o mie de controale pe cap!” Apoi, mi se face rușine pentru lașitatea mea. Mă cert: „Am cedat în fața unei cotoroanțe evazioniste, am fost moale, nu mi-am îndeplinit obligația legală de a cere bonul fiscal.” Îmi comand: „Du-te înapoi!”. Dar căldura de afară îmi topește și remușcările, și curajul de a mă întoarce, să dau din nou ochii cu „Doamna Corectitudine”. Oameni buni, vă rog să mă scuzați! Nu poți fi cetățean model când sunt 36 de grade la umbră!