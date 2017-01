DMHI a livrat portcontainerul de 4.860 TEU, „MSC Monterey”

Evenimentul numărul unu al industriei navale românești, în această săptămână, îl reprezintă livrarea de către compania „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a unui nou portcontainer de 4.860 TEU. Ieri, în prezența prefectului județului, Dănuț Culețu, a președintelui DMHI, Jae Bong Lee, a vicepreședintelui Eugen Pricopie, a reprezentanților armatorului „NSB”/„Gebab” și a numeroși inviați, a avut loc ceremonia de botez a navei. Comenzi de 180.000 tdw „MSC Monterey” este cea de a cincia navă dintr-o serie de doisprezece, construite pentru companiile „MSC”, „NSB”, „Gebab” și „Conti”. Proiectul este un portcontainer de tip panamax. El poate transporta 4.860 containere de 20 picioare unități echivalente. Caracteristicile navei sunt următoarele: lungimea - 275 m, lățimea - 32,2 m, înălțimea - 21,5 m, pescajul – 12 m. Este dotată cu un motor principal B & W și atinge o viteză de croazieră de 24,29 noduri. Clasificarea navei este asigurată de societatea „Germanischer Lloyd”. Contractul de construcție a fost semnat pe 22 februarie 2005. Prima tablă a fost debitată pe 31 iulie 2006, chila a fost așezată pe 4 decembrie 2006, iar lansarea la apă a avut loc pe data de 6 mai 2007. Până la finele acestui an, vor mai fi livrate alte trei nave din serie. Cea mai avansată dintre ele este „MSC Cordoba”. Celelalte patru vor fi predate beneficiarilor în 2008. Se lucrează, de asemenea, la portcontainerele de 6.000 TEU. Compania „Hamburg Sud” a comandat șase nave. Iar livrările vor avea loc anul viitor. În portofoliul de comenzi se mai află șase nave de 7.100 TEU și patru remorchere de tip special, tot pentru „Hamburg Sud”, plus șase bulk-carriere de 180.000 tdw. Cursa investiților Numărul mare de comenzi de construcții noi și prognoza bună de pe piață au determinat compania româno – sud coreeană să ia decizia restructurării producției. Ea va renunța, începând de la 1 ianuarie 2008, la activitatea de reparații navale, pentru a se dedica exclusiv construcției de nave. Pregătirile au început de mai mult timp, prin investiții de mare anvergură. În vara acestui an, a fost dată în exploatare noua hală de sablare – vopsitorie, o investiție de circa 4 milioane de euro, a declarat vicepreședintele Eugen Pricopie. Recent, a fost achiziționat un teren în suprafață de 6 hectare, pe care se va construi o hală de confecții-asamblări. Docul uscat de reparații va putea fi folosit pentru construcții noi, o dată cu instalarea unei macarale capră de 1.000 tone forță. Aceasta va fi adusă dintr-un șantier american și montată la Mangalia. Va fi cea mai mare instalație de ridicat din România. Până acum, recordul a fost deținut de macaralele capră de 480 tone forță. Viitoarea instalație va permite creșterea ritmului de fabricație și scurtarea ciclului de montaj în doc. Ea va introduce în doc, pe data de 1 iunie 2008, primele blocuri ale unui bulk-carrier de 180.000 tdw, a precizat Eugen Pricopie. Efectul DMHI Reorientarea activității DMHI va avea efecte importante. Ieșirea unui competitor important de pe piața reparațiilor de la Marea Neagră va provoca o schimbare în raportul dintre cerere și ofertă. Și, probabil, vom asista la o creștere a prețurilor. Pe de altă parte, intrarea în funcțiune a noi capacități de producție moderne, în sectorul de construcții noi, relansează competiția productivității muncii din industria navală, dar și pe cea de pe piața muncii. DMHI are 4.000 de angajați proprii, la care se adaugă alți 2.500 ai subcontractorilor. Pentru proiectele sale de creștere, ea are nevoie de alți 2.000 de lucrători, din care 1.000 pentru sine și restul pentru firmele colaboratoare. Dar, la nivelul țării, rezerva de lucrători calificați (sudori, tubulatori, lăcătuși) este foarte redusă. 