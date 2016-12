DMHI a lansat un program anti-criză fără curbă de sacrificii

Problema crizei economice îi preocupă pe toți cei ce își câștigă pâinea la „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“. Faptul că bursa zvonurilor a intrat în funcțiune este o dovadă a interesului oamenilor pentru acest subiect stresant. Fenomenul este un semnal pentru administrația și sindicatul companiei că este nevoie de mai multă transparență, că oamenii trebuie informații care este starea și viitorul șantierului naval și la ce trebuie să se aștepte ei și familiile lor. „Mor eu și șantierul nu se închide!” „Sunt persoane care lansează tot felul de zvonuri, că se închide șantierul, că vor fi dați oamenii afară. N-au ce face și se dau atotștiutoare. A venit unul la mine și i-am spus că nu-i adevărat, că o să mor eu și șantierul acesta nu se va închide! Nu s-a pus nici un moment problema disponibilizărilor sau faptul că administrația n-ar avea resurse să achite salariile, premiile și tot ce este prevăzut în contractul colectiv de muncă. De altfel, la începutul anului 2009, urmează să se aplice etapa de majorare a salariilor cu 47 de lei, prevăzută de contractul în vigoare” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, liderul Sindicatului „Navalistul”. Locuri de muncă bătute în cuie În compania mixtă româno - sud coreeană muncesc 3.600 salariați, din care 180 de vietnamezi și 47 de chinezi. La aceștia se adaugă cei 2.400 de lucrători ai subcontractorilor. „Niciun loc de muncă nu este în pericol să fie desființat – afirmă Gemal Memetcea, directorul resurselor umane. Dimpotrivă, vom suplimenta forța de muncă existentă. Nu vă pot spune cu cât, pentru că nu am stabilit, încă, necesarul pe anul viitor, dar avem nevoie de lucrători pentru noile investiții. În 2009, va intra în funcțiune complexul de hale pentru confecția panourilor și asamblarea bloc-secțiilor și se vor încheia lucrările la docul uscat nr. 3, în care se vor putea executa construcții noi. Urmează să fie adusă, din SUA, macaraua capră de 1.100 tf.” Acasă, la DMHI Compania încheie anul 2008 cu 5 nave portcontainer de 4.300 - 4.680 TEU livrate. Ultima va fi pre-dată clientului extern până pe 18 decembrie 2008. Programul de construcții pe 2009 este și mai ambițios. Navaliștii din Mangalia vor trebui să livreze 6 portcontainere de mare capacitate. Altfel spus, va fi de lucru pentru toată lumea, chiar și pentru foștii angajați, care se întorc din străinătate. De altfel, din luna mai și până în prezent, 187 de „stranieri” s-au reangajat la DMHI, relatează Memetcea. Compania se așteaptă ca, din cauza crizei care a lovit industria navală mondială, numărul „fiilor rătăcitori”, reveniți „acasă, la DMHI”, să crească. Vremuri grele Chiar dacă turbulențele internaționale nu au afectat portofoliul de comenzi al DMHI și niciun contract nu a fost reziliat până în prezent – după cum ne asigură directorul resurselor umane -, managementul a adoptat un plan de criză. Acesta pornește de la următoarele circumstanțe: productivitatea actuală a muncii din DMHI este de numai 72% din cea planificată; comenzi noi nu s-au mai primit, pentru că piața a înghețat; finanțările acordate de bănci sunt blocate; firma mamă, din Coreea (acționarul majoritar „Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.”), are propriile probleme cu asigurarea finanțării lucrărilor și finalizarea privatizării, care este estimată a se încheia la sfârșitul trimestrului I 2009; numeroase resurse ale DMHI sunt blocate în stocuri de materii prime; estimările indică un dezechilibru în privința asigurării lichidităților în prima jumătate a anului 2009. Pe plan internațional, lucrurile stau chiar mai prost dacă ținem cont de faptul că: numeroase șantiere navale mici și mijlocii din întreaga lume, chiar și din Europa, și-au închis porțile; cel puțin până în trimestrul III al anului 2009, nu vor mai fi comenzi noi, decât în mod excepțional; multe dintre contractele lansate sunt revocate, pentru că armatorii nu mai obțin finanțarea investițiilor; băncile sunt tot mai reticente în a susține producția, mai ales cea cu ciclu lung de fabricație. Prin forțe proprii Pornind de la această realitate adversă întregii industrii navale mondiale, nu doar pentru DMHI, conducerea companiei a decis să acționeze în următoarele direcții: volumul fizic al producției va fi menținut cel puțin la nivelul ultimelor trei luni; lichiditățile vor fi asigurate, pe cât posibil, din surse proprii până în iunie 2009, inclusiv prin conversia stocurilor fără mișcare și vânzarea activelor fără utilitate; vor fi eliminate cheltuielile care nu sunt strict necesare, inclusiv investițiile care nu sunt urgente; se va acționa pentru asigurarea de lichidități din contracte noi și credite bancare; va fi suspendată pe termen nelimitat compensarea concediilor neefectuate și se va reduce bonusul lunar, începând din 2009 și altele. De aceeași parte a baricadei Conducerea companiei a apreciat faptul că, în aceste momente grele, sindicatul este de aceeași parte a baricadei și a luat atitudine împotriva „zvonerilor și răspândacilor”. Mai ales în asemenea împrejurări, climatul social nu trebuie otrăvit cu știri false, alarmiste. Dimpotrivă angajații trebuie încurajați să-și vadă de muncă, să-și îndeplinească obligațiile profesionale și să găsească soluții de reducere a cheltuielilor, de creștere a productivității muncii. Trebuie remarcat un alt fapt interesant, care are legătură cu socio-climatul din unitate. În ultimul număr al publicației interne, care este distribuită angajaților proprii, DMHI a preluat articolul „Criza economică mondială – un test pentru patronii și sindicatele din România”, publicat în ediția din 10.12.2008 a cotidianului „Cuget Liber”.