Divergenţe între organismele UE pe tema organismelor modificate genetic

Divergențe între organismele UE pe tema organismelor modificate genetic

Parlamentul European a respins miercuri o propunere legislativă care ar fi permis fiecărui stat membru UE să restricționeze sau să interzică vânzarea sau utilizarea pe teritoriul său a unor alimente umane sau animale bazate pe organisme modificate genetic (OMG) aprobate de UE. Deputații sunt îngrijorați că această lege ar putea fi inaplicabilă sau că ar putea duce la reintroducerea unor verificări la granițele dintre statele care susțin și cele care se opun OMG-urilor.„Votul de azi a dat un semnal clar Comisiei Europene. Aceasta propunere ar putea sa dea peste cap tot ceea ce s-a realizat cu piața unică și uniunea vamală”, a spus raportorul Giovanni La Via (PPE, IT) ale cărui recomandări de a respinge propunerea au fost aprobate cu 577de voturi la 75 si 38 de abțineri.„În ultimele luni, au fost exprimate serioase îngrijorări privind lipsa unui studiu de impact, privind compatibilitatea propunerii cu piața unică și aplicabilitatea ei în realitate. Nu a existat nicio evaluare a posibilelor consecințe sau a altor posibile opțiuni”, a mai spus el.„Cred ca aceasta propunere ar putea avea consecințe negative asupra agriculturii din UE, care este dependentă de suplimentele de proteine provenite din surse de organisme modificate genetic. Ar putea avea efecte negative indirecte asupra importurilor. Și, în cele din urmă, există îngrijorări că această propunere nici nu ar putea fi aplicată de fapt pentru că nu există controale la granițele din UE”, a conchis el.Propunerea, care ar modifica legislația UE existentă pentru a le permite statelor membre să restricționeze sau să interzică utilizarea pe teritoriile lor a unor alimente umane sau animale bazate pe organisme modificate genetic (OMG) aprobate de UE, a fost depusă de Comisie la 22 aprilie 2015.Comisia a sugerat că această propunere ar trebui modelată pe o altă lege UE, privind OMG-urile destinate cultivării, care a intrat în vigoare în aprilie 2015. Aceasta le permite statelor membre să interzică cultivarea organismelor modificate genetic aprobate de UE pe teritoriul lor.Însă cultivarea acestor organisme are loc doar pe teritoriul unui stat membru, în timp ce comercializarea lor traversează granițele, ceea ce înseamnă că o interdicție naționala de „comercializare și utilizare” ar putea fi dificil sau imposibil de aplicat fără a reintroduce verificări la graniță a importurilor.Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară Vytenis Andriukaitis a spus că propunerea nu va fi retrasă de Comisia Europeană, dar va fi discutată de Consiliul de Miniștri.