Directorii Daewoo Shipbuilding şi-au oferit demisiile de onoare

Directorii Daewoo Shipbuilding și-au oferit demisiile de onoare

13 directori și consilieri din cadrul Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co s-au oferit să demisioneze după ce compania sud coreeană, al doilea mare constructor de nave al lumii, a înregistrat cea mai mare pierdere trimestrială din istorie.Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co va vinde filiale și activele care îi aduc pierderi și se va concentra pe îmbunătățirea competitivității. Compania intenționează să vândă activele din China și să reducă activitatea la Daewoo - Mangalia Heavy Industries, unde deține un pachet de 51% din acțiuni.Interesant este că la Daewoo - Mangalia Heavy Industries, niciun sud coreean nu și-a oferit demisia de onoare, deși compania a înregistrat pierderi în 13 din cei 18 ani de ani de existență, iar anul 2014 l-a încheiat cu o pierdere brută record, de 706.069.648 lei (191.512.869 dolari). Mult mai grav este că societatea româno-sud coreeană are în jurul ei o mulțime de firme căpușă, conduse de cetățeni români și sud coreeni, constituiți într-un grup infracțional care face evaziune fiscală și spală bani.