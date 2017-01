Direcţia Agricolă este un instrument nevolnic al statului

Pentru fermierii constănțeni,

Direcția Agricolă este un instrument nevolnic al statului

Atitudinea fermierilor constănțeni este paradoxală: pe de o parte, acuză ministerul de neimplicarea în combaterea secetei și acordarea subvențiilor pentru îngrășăminte și ierbicide; pe de altă parte, laudă structura sa locală, Direcția Agricolă Constanța, și nu o consideră părtașă la falimentul sectorului. Ce să înțelegem din această atitudine divergentă: că s-a produs o ruptură între Ministerul Agriculturii și organismele din teritoriu, că în vreme ce instituțiile deconcentrate sprijină fermele agricole, ministerul le pune frână? Conform hotărârii de guvern 8/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Direcția Agricolă Constanța are rolul de a implementa politicile agricole ale ministerului de resort, de a stimula organizarea profesională și patronală, grupurile de producători și de a promova agricultura ecologică. De asemenea, instituția are rolul de consiliere, informare și primire a cererilor pentru acordarea ajutoarelor financiare ale statului, respectiv a proiectelor de dezvoltare rurală (sprijinirea fermelor de semi-subzistență și a asociațiilor de producători), dar și de inspecție în teritoriu. „Eu, ca președinte al Asociației Crescătorilor de Taurine, filiala Constanța, nu am nimic ce să-i reproșez Direcției Agricole Teritoriale. Am avut o relație bună atât cu vechea conducere și avem în continuare și cu cea nouă. Lucrăm cu ei, ne-au ajutat să ne înființăm, să ne dezvoltăm și să fim promovați în județ”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Olteanu. „Am o colaborare bună cu Direcția Agricolă din Constanța. Există destui ingineri ai instituției în zonă care ne întreabă de bine și ne ajută când pot”, a precizat Marian Dragomir, fermier. Ioan Zamfir, membru în Consiliul Director al Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România, consideră necesară descentralizarea sectorului și atribuirea unor puteri sporite instituției teritoriale. „Există destui inspectori și consultanți, la nivel local, nu aceasta este problema. Am fost în Italia, unde m-am întâlnit cu sindicatele din agricultură de acolo. În Italia, este o descentralizare adevărată. Structurile locale și-au mărit sfera de influență, iar politica centrală este mai bine corelată cu cerințele din teritoriu. Acest lucru ar trebui să se întâmple și în România”, a afirmat Ioan Zamfir. „Ei nu prea au putere să facă ceva. În afară de activitățile de inspecție și consultanță, nu pot face mare lucru. Am avut inspecții și au verificat să vadă dacă practic agricultura ecologică”, a mai spus Vasile Luganovici, agricultor local. Lipsa de comunicare între Direcția Agricolă Constanța și București este evidentă, din moment ce ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, nu știa de niciun raport de calamitate al județului întocmit și depus cu ceva timp în urmă. În acest context, care este adevăratul rol al instituției locale? Structura este subordonată Ministerului Agriculturii și are partea sa de vină în înjumătățirea producției. Și dacă rolul Direcției Agricole este atât de restrâns, de ce mai funcționează?