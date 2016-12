Din 2015, avem un centru transfrontalier de oenologie şi viticultură!

Din 2015, avem un centru transfrontalier de oenologie și viticultură!

Industria vitivinicolă din sud-estul României și din zona de nord-est a Bulgariei va beneficia, începând din 2015, de un centru transfrontalier de oenologie și viticultură, ce va pune la dispoziția întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a comercianților de vinuri și fructe, resurse informaționale, soluții de afaceri transfrontaliere, precum și laboratoare de microbiologie și analize dotate la standarde internaționale, prin intermediul unui proiect realizat cu fonduri europene.Proiectul Centrul Transfrontalier de Oenologie și Viticulură „Terasele Dunării” este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Dezvoltarea economică și socială”.Centrul, cu sedii la Ostrov și la Silistra, are drept scop principal stimularea și promovarea relațiilor transfrontaliere între comunitățile de afaceri implicate în oenologie și viticultură din zonele de graniță din România și Bulgaria, cu accent pe cele din județele Constanța, Călărași, Teleorman și Giurgiu și districtele Silistra, Razdrag și Ruse. Proiectul are cinci parteneri: două asociații profesionale - Asociația Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov și Asociația Viticulturilor și a Producătorilor de Vin - Bulgaria, Universitatea Ovidius Constanța - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Stațiunea Experimentală pentru Cais și Agricultură Silistra și Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.„Centrul va promova viticultura și metodele de producție sustenabile, integrarea aspectelor vitivinicole regionale și transfrontaliere în strategiile de dezvoltare relevante, precum și utilizarea resurselor locale. De asemenea, vor fi promovate schimburile de bune practici, de experiență și inițiativele comune la nivel transfrontalier”, spun reprezentanții de proiect.Proiectul are un buget de puțin peste 1,5 milioane euro. Fondurile vor fi utilizate pentru construcția și dotarea centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul acestuia și organizarea de sesiuni de informare.