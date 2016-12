Dijmă pe solda marinarilor militari

Marina Militară are tot felul de evenimente festive sau mai puțin festive pe parcursul unui an, dar festivismul ei nu se bazează pe banii de la bugetul statului. La Forțele Navale Române, s-a împământenit practica de a dijmui soldele cadrelor militare și salariile angajaților civili. Sărbătoarea și cheta Prin grija comandanților, subordonații dau bani pentru te miri ce. Vine 8 Martie, musai trebuie să contribuie pentru ca șefii să aibă cu ce gratula damele. Protocolul de Ziua Unității cere parale destule. Cheta se face din vreme, ciugulind din mai multe chenzine. Vrea Marina Militară să-și cinstească morții, eroii, să le ridice o cruce la mormânt? Imediat, comandanții dau drumul mașinii de strâns bani. Se întocmesc liste pe unități, cu nume și prenume, gradul, suma depusă și semnătura. O întreagă structură se pune în mișcare pentru a duce la bun sfârșit misiunea „de luptă”. Nu scapă nicio soldă, nicio leafă neciupită de 10 - 15 lei. „Nu există lună într-un an să nu ni se solicite o contribuție bănească sau chiar două” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, un cadru militar, care și-a susținut afirmația cu probe. Din motive lesne de înțeles, ziarul nu le poate face publice. O forță și două bugete Din informațiile pe care le deținem rezultă că Forțele Navale Române au două bugete de venituri și cheltuieli. Unul asigură funcționarea pe timp de pace și război. Celălalt e pentru etichetă, de pamplezir, să dea Marina Militară frumos la lume. Primul este instituționalizat, e legal și își face plinul din taxele și impozitele achitate de contri-buabili, inclusiv de marinarii militari. Cel de al doilea n-are niciun Dumnezeu. Șerpuiește pe lângă litera legii și a regulamentelor militare, pe din afara preceptelor Bibliei ori ale moralei atee. Respectivul buget are apucături porcești: râmă prin soldele ofițerilor, gradaților și soldaților, care și așa au fost amputate de guvern, de Fisc și de inflație. Bugetul instituționalizat, legal se sprijină ferm pe autoritatea și sancțiunile sistemului fiscal. Celălalt buget, becisnic și imoral, are în spate comanda și mai fermă, militară. Fiscul mai poți să-l tragi în piept, să mai amâni plata. Cu comandanții, în schimb, nu ține evaziunea. Execuți ordinul întocmai și la timp. Ce spuneți, are curaj vreun gradat sau ofițer să spună că nu dă bani? Mai moale cu festivismul Buzunăreala aceasta nu poate fi justificată de scopul în care se face. Armata n-are ne-voie de festivism pentru a func-ționa eficient și a fi apreciată. Creșterea respectului față de ea, atât din partea militarilor, cât și a populației, nu ține de festivism, de paradă. Vor capii Forțelor Navale Române petreceri, distracții, atenții și serbări, vor să continue tot felul de tradiții mai mult sau mai puțin costisitoare? Foarte bine! Să solicite bani de la guvern, prin buget. Așa este legal, corect, moral. De ce n-au făcut-o? N-au avut curaj ori li s-a dat peste nas? În vremuri de criză, când toată lumea suferă din cauza sărăciei, comandanții Forțele Navale Române ar trebui s-o lase moale cu festivismul, dar mai ales să pună capăt odată pentru totdeauna practicii de a băga mâna în buzunarul milita-rilor. Cât privește promovarea tradi-țiilor și a culturii marinărești, precum și acțiunile umanitare, de ele se ocupă asociațiile non-profit ale marinarilor: cele ale ofițerilor, ale maiștrilor militari, Liga Navală Română. Dacă ele apelează la donații și cotizații din partea marinarilor, este legal și moral. De ce n-au solicitat capii Forțele Navale Române sprijinul lor? Marinarii militari au demonstrat de-atâtea ori că știu să fie alături de familiile colegilor loviți de soartă. N-a fost nevoie de ordin și de tabele. Au făcut-o din toată inima, ca oameni adevărați și buni creștini.