Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Acțiune nominativă: tip de acțiune care are înscris pe ea numele acționarului și care nu poate fi transmisă altei persoane fără acordul societății. Acțiunea nominativă poate fi plătită și în tranșe. Legea prevede ca acțiunile emise de societățile bancare să fie acțiuni nominative. Arierate: constau în obligațiile financiare ajunse la scadență și neachitate, înregistrate de către regiile autonome și de către alte societăți, sau chiar de către stat; în altă accepțiune, arieratele desemnează sume datorate de către stat altor state, sau unor instituții financiar-bancare regionale sau internaționale, dar care nu au fost achitate la scadență. Credit pasiv: credit primit de către debitor, care desemnează o obligație (datorie) de achitare a acestuia, fiind deci un element de pasiv care asigură completarea resurselor unei întreprinderi. Expert: persoană cu pregătire superioară într-o anumită specializare (financiar, contabil, tehnic) care este desemnată să cerceteze o anumită problemă și să-și prezinte concluziile sub forma unui raport. Impozit pe profit: parte din profitul unei entități economice vărsat la bugetul statului, în virtutea unei reglementari legale. Mandat: împuternicire scrisă, contract, document prin care o persoană numită mandant autorizează o altă persoană (mandatar) de a o reprezenta și de a acționa în numele și în interesul acesteia. Mandatul comercial, față de cel civil este cu titlu oneros. Specimen de semnătură: model de semnătură a persoanelor autorizate să semneze documentele de ordonare a operațiunilor din conturile bancare. La deschiderea conturilor băncile solicită și specimenele de semnături, urmând ca toate documentele care vizează operațiuni să poarte semnăturile cuprinse în fișă cu specimene de semnături. Valoarea actuală a veniturilor: indicator utilizat în analiza proiectelor de investiții, dar nu numai, care exprimă valoarea actuală a veniturilor ce urmează a fi generate de un proiect.