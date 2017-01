Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Acțiune la purtător: este un tip de acțiune care nu are indicat pe ea numele și prenumele titularului și care conferă deținătorului, oricare ar fi el, toate drepturile ce decurg din aceasta. În cazul în care în contractul de societate nu s-a precizat altfel, acțiunile emise vor fi la purtător. Anuitate: suma de bani plătită anual, o anumită perioadă de timp, de către debitor, pentru rambursarea unei sume de bani. Anuitățile pot fi anticipate (la începutul perioadei: lună, trimestru, semestru, an) sau posticipate (plata are loc la sfârșitul perioadei: lună, trimestru, semestru, an). Bani scripturali: nu au o existență materială și reprezintă disponibilitățile aflate în conturi la bănci, care circulă prin transfer sau virament între conturi. Clearing: compensare bilaterală și multilaterală între părțile semnatare ale unui asemenea acord, privind obligațiile de plată provenite din schimburi economice, servicii. Debitor urmărit: debitor împotriva căruia a început executarea silită a obligației de plată ca urmare a faptului că aceasta nu a fost onorată. Dobândă pasivă: procent de dobândă aplicat de către bănci disponibilităților aflate în conturile titularilor, depozitelor constituite și împrumuturilor la care a apelat. Denumirea provine de la faptul că se aplică unui post bilanțier de pasiv. Entitate de risc: persoană fizică sau entitate cu/fără personalitate juridică, care se află într-o relație cu o bancă și care implică un risc de credit.Acțiune la purtător: este un tip de acțiune care nu are indicat pe ea numele și prenumele titularului și care conferă deținătorului, oricare ar fi el, toate drepturile ce decurg din aceasta. În cazul în care în contractul de societate nu s-a precizat altfel, acțiunile emise vor fi la purtător. Anuitate: suma de bani plătită anual, o anumită perioadă de timp, de către debitor, pentru rambursarea unei sume de bani. Anuitățile pot fi anticipate (la începutul perioadei: lună, trimestru, semestru, an) sau posticipate (plata are loc la sfârșitul perioadei: lună, trimestru, semestru, an). Bani scripturali: nu au o existență materială și reprezintă disponibilitățile aflate în conturi la bănci, care circulă prin transfer sau virament între conturi. Clearing: compensare bilaterală și multilaterală între părțile semnatare ale unui asemenea acord, privind obligațiile de plată provenite din schimburi economice, servicii. Debitor urmărit: debitor împotriva căruia a început executarea silită a obligației de plată ca urmare a faptului că aceasta nu a fost onorată. Dobândă pasivă: procent de dobândă aplicat de către bănci disponibilităților aflate în conturile titularilor, depozitelor constituite și împrumuturilor la care a apelat. Denumirea provine de la faptul că se aplică unui post bilanțier de pasiv. Entitate de risc: persoană fizică sau entitate cu/fără personalitate juridică, care se află într-o relație cu o bancă și care implică un risc de credit.