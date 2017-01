Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Ştire online publicată Miercuri, 26 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Acoperirea acreditivului: operațiune bancară de transfer a resurselor valutare din contul băncii ordonatoare în contul băncii plătitoare, ce se desfășoarî în cadrul decontării prin acreditiv. Operațiunea poate fi făcută fie din resursele proprii ale titularului de cont, fie din resursele băncii Active: parte a bilanțului contabil, elemente patrimoniale, grupate după criteriul lichidității în active imobilizate și circulante, conturi de regularizări. Totodată, activele exprimă totalitatea mijloacelor economice ale unei firme Amortizare: recuperarea treptată a valorii mijloacelor fixe, prin includerea treptată în costurile de producție Cheltuieli actualizate: valoarea actuală a unor cheltuieli ce urmează să fie efectuate în viitor sau care au fost efectuate deja. Pentru un proiect de investiții sunt la fel de importante și veniturile actualizate, pentru a putea fi comparate cu cheltuielile actualizate Comanditar: asociat care participă la constituirea unei societăți în comandită simplă sau pe acțiuni și care se angajează să aducă un aport social. El răspunde pentru obligațiile sociale ale firmei, în limita aportului său la capitalul social. Comanditarul nu poate participa la conducerea societății, însă are drept la împărțirea rezultatelor activității Comanditat: asociat care participă la constituirea unei societăți în comandită, pe baza contractului de societate, și care asigură conducerea și gestionarea acesteia, răspunzând față de obligațiile sociale cu toată averea sa Contract de franciză: contract prin care o firmă, numită francizor sau cedent, acordă unei alte firme dreptul de a comercializa produse și servicii, sub numele său, pe o anumită perioadă de timp și într-un loc bine determinat. Firma care acceptă un astfel de contract se numește francizat și plătește o sumă inițială de bani și o redevență periodică variabilă, în funcție de cifra de afaceri realizată