Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Acreditiv documentar back to back: este o formă a acreditivului documentar deschisă pe baza unui acreditiv de export, de către exportatorul care nu este producătorul mărfurilor, în favoarea acestuia producătorului. Această operațiune are la bază un acreditiv pe care exportatorul l-a primit de la un cumpărător extern; ulterior, exportatorul devine ordonator. Andosator: desemnează o persoană – giratar - care preia o cambie de la deținătorul acesteia – girant - prin operațiunea de girare. Cont «nostro»: cont de corespondent al unei bănci deschis la o altă bancă din țară sau străinătate, în baza unei convenții între cele două bănci. Credit în observație: categorie de credit existent în portofoliul unei bănci, acordat unui client care aparține sectorului nebancar care înregistrează un serviciu al datoriei cuprins între 16-30 zile față de care nu s-au inițiat proceduri judiciare pentru recuperarea creanțelor. Pentru clientela aparținând sectorului bancar nu este prevăzută această categorie de credit. Deconfitură: stare de insolvabilitate a unui debitor necomercial Demonetizare: proprietatea unei monede de a-și pierde calitatea de mijloc de plată și de circulație. Expert contabil: persoană care are dreptul de a verifica și de a aprecia modul de conducere și de organizare a activității economico-financiare și de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale și de a verifica legalitatea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere. Gir în alb: formă de gir care constă în semnătura girantului pe spatele cambiei sau pe o allonge a acesteia fără a se specifica beneficiarul Ordin de plată simplu: ordin de plată necondiționat și fără nici o explicație cu privire la scopul plății, fiind plătibil numai contra chitanță, fără a se cere vreun alt document.