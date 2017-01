Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Ştire online publicată Miercuri, 01 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Achitare: o operațiune realizată de o persoană fizică sau juridică care are drept scop stingerea totală sau parțiala a unei datorii și care constă în plata sumei datorate înscrisă pe o factură, chitanța, cambie. Această operațiune se poate efectua fie în numerar (atunci când avem de-a face cu sume mici), fie prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, ca de exemplu: cec, bilet la ordin, cambie, ordin de plată, carduri bancare, etc. Avans asupra mărfurilor: credit deschis de un bancher și garantat printr-un drept de gaj asupra mărfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) aparținând clientului. Mai poartă denumirea și de credit Lombard. Cec la purtător: este acel cec care în momentul emiterii nu indică expres beneficiarul sau poartă mențiunea «la purtător». Acest tip de cec este transmisibil de la un beneficiar la altul prin simpla remitere, fără nici o altă formalitate. Comision bancar: suma înca-sată de bancă pentru operațiile efectuate de către clienții săi. Exista foarte multe tipuri de comisioane bancare, dintre care amintim: comision de gestionare a creditelor sau a conturilor, comision de finanțare, comision de gestiune, comision pentru efectuarea operațiunilor în numerar, comision pentru operațiuni de cont curent, etc. Debitor ipotecar: persoană fizică sau juridică căreia i se împrumută o sumă de bani, pentru care garantează cu o ipoteca asupra unui bun imobil. Echilibru valutar: echilibru între încasările și plățile în valută ale unei țări, aferent unei perioade determinate. Etalon bănesc: unitate monetară a unui stat sau cu caracter regional (EURO) folosită pentru a măsura valoarea bunurilor și serviciilor. Filială: subdiviziune cu personalitate juridică, în care o persoană sau un grup de persoane care acționează împreună deține 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot sau o participare semnificativă care permite acestora să exercite controlul efectiv asupra conducerii sau politicii filialei. Indicele NIKKEL: indice bursier determinat de bursa din Tokio Paritate: raportul dintre greutățile în aur a două monede exprimate în același conținut (aur sau argint). Profit bancar: rezultatul activității unei bănci determinat de diferența între venituri și cheltuieli.Achitare: o operațiune realizată de o persoană fizică sau juridică care are drept scop stingerea totală sau parțiala a unei datorii și care constă în plata sumei datorate înscrisă pe o factură, chitanța, cambie. Această operațiune se poate efectua fie în numerar (atunci când avem de-a face cu sume mici), fie prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, ca de exemplu: cec, bilet la ordin, cambie, ordin de plată, carduri bancare, etc. Avans asupra mărfurilor: credit deschis de un bancher și garantat printr-un drept de gaj asupra mărfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) aparținând clientului. Mai poartă denumirea și de credit Lombard. Cec la purtător: este acel cec care în momentul emiterii nu indică expres beneficiarul sau poartă mențiunea «la purtător». Acest tip de cec este transmisibil de la un beneficiar la altul prin simpla remitere, fără nici o altă formalitate. Comision bancar: suma înca-sată de bancă pentru operațiile efectuate de către clienții săi. Exista foarte multe tipuri de comisioane bancare, dintre care amintim: comision de gestionare a creditelor sau a conturilor, comision de finanțare, comision de gestiune, comision pentru efectuarea operațiunilor în numerar, comision pentru operațiuni de cont curent, etc. Debitor ipotecar: persoană fizică sau juridică căreia i se împrumută o sumă de bani, pentru care garantează cu o ipoteca asupra unui bun imobil. Echilibru valutar: echilibru între încasările și plățile în valută ale unei țări, aferent unei perioade determinate. Etalon bănesc: unitate monetară a unui stat sau cu caracter regional (EURO) folosită pentru a măsura valoarea bunurilor și serviciilor. Filială: subdiviziune cu personalitate juridică, în care o persoană sau un grup de persoane care acționează împreună deține 50% sau mai mult din acțiunile cu drept de vot sau o participare semnificativă care permite acestora să exercite controlul efectiv asupra conducerii sau politicii filialei. Indicele NIKKEL: indice bursier determinat de bursa din Tokio Paritate: raportul dintre greutățile în aur a două monede exprimate în același conținut (aur sau argint). Profit bancar: rezultatul activității unei bănci determinat de diferența între venituri și cheltuieli.