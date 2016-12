Dicţionar de termeni bancari

Dicționar de termeni bancari

Aval bancar: în acest caz avalistul este o bancă. Se apelează la această modalitate de garantare a creditului acordat de exportator importatorului, în cazul în care instrumentul de plată este cambia. Importatorul încheie un contract cu o bancă, care se obligă să avalizeze cambiile acceptate de importator, în schimbul unui comision. Cambia astfel garantată reprezintă unul dintre cele mai sigure instrumente de plată utilizate în relațiile comerciale internaționale. Avalistul este solidar la plata cambiei, în cazul în care nu s-a realizat plata de către obligații direcți, iar deținătorul cambiei inițiază acțiunea cambială; Casă de compensări: persoană juridică autorizată de BNR, care realizează compensări a obligațiilor reciproce între bănci; Comanditar: asociat care par-ticipă la constituirea unei societăți în comandită simplă sau pe acțiuni și care se angajează să aducă un aport social fie sub formă de părți sociale la societățile în comandită simplă, fie sub formă de acțiuni la societățile în comandită pe acțiuni. El răspunde pentru obligațiile sociale ale firmei numai în limita aportului său la capitalul social. Comanditarul nu poate participa la conducerea societății, însă participă la împărțirea rezultatelor activității conform contractului de societate; Depozitar: persoană fizică sau juridică care primește sume de bani, bunuri, valori mobiliare, spre păstrare, în garanție, ca rezervă pentru acoperirea plăților sau obligațiunilor deponenților respectivi sau pentru garantarea executării unui contract; Împrumut interbancar financiar: formă a împrumutului interbancar primit de către o bancă rezidentă de la altă bancă nerezidentă ai căror beneficiari finali sunt agenți economici rezidenți, pentru o durată mai mare de un an; Plată internațională: plată efectuată peste granițele unei țări, plătitorul fiind rezidentul unei țări, iar beneficiarul fiind rezidentul altei țări.