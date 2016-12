Dezvăluiri despre modul în care Lidl "ajută" piaţa locală din România: importă 71% din produse

1

Sat fara caini

In fiecare an FMI-ul vine la Bucuresti si trage guvernull de urechi pentru modul cum cheltuie banii imprumutati.Cand este vorba despre firme din Occident nimeni nu are treaba cu ei.Ce au descoperit jurnalistii germani noi simtim pe pielea noastra de 25 de ani.Intr-un sat fara caini lupii fac ce vor.Produse romanesti la mall-ri .Vorbe mari .Nu le mai gasesti nici la precupetele din Piata Tomis 3. Produse romanesti le mai gasesti la cate o batrana care tine marfa pe jos tot in piata Tomis 3 ,dar care este fugarita de politia locala pentru ca nu are taraba. Ceausescu isi batea joc de tarani prin preturile de mizerie pe care statul comunist achizitiona produsele agricole. Acum chiar daca taranii produc nu au unde sa-si vanda marfa deoarece in piete tarabele sunt licitate de precupeti iar mall-rile le cumpara marfa la preturi mici .Articolul mi-a starnit o curiozitate .Voi merge azi la LIDL sa vad daca si banala sare de bucatarie este tot din strainatate.