Dezbatere privind reducerea TVA la carne

Joi, 12 februarie 2015, începând cu ora 17, va avea loc o întâlnire de lucru organizată de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Întâlnirea are ca obiectiv negocierea propunerilor organizațiilor profesionale din agricultură și industria alimentară de modificare a Codului fiscal. În centrul acestor propuneri se află se află reducerea TVA la carne și la preparatele din carne la 5%.La întâlnire vor participa specialiști din partea Federației Naționale PRO AGRO, LAPAR, Romalimenta și a altor organizații relevante din agro-industrie.Rezultatele obținute în urma negocierilor vor fi comunicate comisiilor parlamentare de specialitate în vederea includerii în propunerile de modificare ale Codului fiscal, care vor trebui dezbătute și aprobate până cel târziu în luna mai a acestui an, conform afirmațiilor ministrului finanțelor, Darius Vâlcov. Întâlnirea are loc la sediul Ministerul de Finanțe Publice.