Deturnări de fonduri în lanţ, la Daewoo & Marine Engineering Co

Deturnări de fonduri în lanț, la Daewoo & Marine Engineering Co

Potrivit postului de poliție din Geoje, Coreea de Sud, citat de publicația Puls, un fost angajat al Daewoo & Marine Engineering Co (DSME), pe nume Lim, a fost arestat pentru că ar fi furat din companie 18 miliarde de woni (15,4 milioane dolari).Individul în vârstă de 46 de ani a lucrat în cadrul diviziei nave de foraj, din Șantierul Naval Okpo, de pe Insula Geoje. Deturnarea fondurilor ar fi avut loc din 2012 până în 2015, prin „aranjarea” facturilor de achiziții de echipamente. Anul trecut, Lim a solicitat pensionarea voluntară și a primit 100 de milioane de woni sub formă de plăți compensatorii. Abia în februarie 2016, compania DSME a descoperit furtul și l-a acuzat pe Lim pentru deturnare de fonduri.Poliția a confiscat, de la acesta, obiecte de lux în valoare de 1,5 miliarde de woni. S-a descoperit că Lim a înființat propria companie de investiții imobiliare în 2014 și a cumpărat o clădire comercială din Busan pentru care a plătit peste 10 miliarde de woni. Cu o parte din banii furați, el a ajutat-o pe amanta sa, în varstă de 36 de ani, să își înființeze propria firmă de investiții imobiliare și să cumpere o clădire de 5 miliarde woni în Busan.Într-o anchetă separată, este pus sub urmărire Nam Sang-tae, fostul președinte și director executiv al DSME. El este suspectat de deturnare de fonduri și specularea unei mari sume de bani, prin acțiuni ale Humex Shipping & Air Freight Corp, o companie deținută de un prieten, pe nume Chung. Procurorii au solicitat, de asemenea, un mandat de arestare pentru Chung.Daewoo & Marine Engineering Co este al doilea mare șantier naval al Coreei de Sud și al lumii.