Deschidere de sezon pe litoral

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cum vor găsi turiștii litoralul de Paște și 1 Mai? Iată o întrebare care încă își mai așteaptă răspuns. Noi am încercat să ne dăm seama mai întâi ce așteaptă turiștii să găsească și apoi să vedem ce ne răspund autoritățile și cei care asigură serviciile turistice. De 1 Mai, cei ce vin la mare își doresc în primul rând să aibă parte de vreme frumoasă și dacă asta nu se va întâmpla nu putem să facem vinovat ministerul lui Udrea. În schimb, când vine vorba despre festivități care în alți ani adunau destui oameni veniți să-și petreacă prima zi de mai la malul mării, lucrurile încep să capete conotații cu iz politic. Se apropie alegerile și orice moment festiv trebuie gestionat cu grijă. Așa se face că nici până azi nu știm sigur ce festivități vor deschide sezonul turistic 2011. Cu doar o săptămână înainte de 1 Mai, nou-realesul președinte al ANAT, Corina Martin, citată de stiri-turism.com ne spune: „În funcție de vânzări, Asociația Litoral-Delta Dunării pregătește o paradă. Suntem în pline discuții cu agențiile de turism și, dacă vor fi solicitări, vom organiza o paradă care să cuprindă tot litoralul. Dacă nu, ne gândim să marcăm deschiderea sezonului în Mamaia, unde ne așteptăm ca gradul de ocupare să fie ridicat“. Dacă bani publici nu sunt, avem în schimb parte de evenimente organizate de particulari. Astfel, singurul eveniment anun-țat până acum, „The Pirates of 1st of May” pune laolaltă două concepte de petreceri de 1 Mai devenite deja tradiționale: The Mission 1st of May și InDeep&Dance. Pe plaja din nordul stațiunii Mamaia, două corturi încălzite pe timpul nopții vor găzdui 60 de ore de muzică. Pe scenă vor mixa cei mai renumiți DJ: Sven Väth, Steve Lawler, Tania Vulcano, Markus Homm, Manuel Castro, Rosario Internullo, Adrian Eftimie, Pagal, Optick. Primarii din unele stațiuni au pregătit programe artistice devenite deja tradiționale. La Năvodari, de exemplu, Axinte de la fosta Vacanță Mare va prezenta un asemenea program, iar în tabăra de copii se va desfășura o serbare câmpenească. La Eforie, deja obișnuitul târg de antichități reprezintă manifestarea sigură de 1 Mai. Vama Veche, care în acest moment pare că e departe de ce a fost odată, are deja programate concerte în perioada 29-1mai: E.M.I.L. (29 aprilie), șuie Paparude, Discoballs (30 aprilie) – Goblin, Țapinarii, Marius Matache și Adrian Păunescu (29 aprilie) – Bongo Art Club (fostul Hand), El Negro (29, 30 aprilie) – Club Zapata, Luna Amară (30 aprilie) – în Club TBA. În stațiunile din sudul litoralului, nici nu ai crede că se apropie 1 Mai. Terase și baruri cu obloanele trase, plaje necurățate. Ofertele de cazare, prin pro-gramul Litoralul pentru, toți sunt pentru toate buzunarele: de la 35 de lei până la 1.000 de lei pe noapte. Dacă vreți cazare de 5 stele în Mamaia, puteți alege unul dintre hotelurile Vega, Rex sau Palm Beach. La primul, pachetul de 1 Mai costă 1.500 de lei și cuprinde două nopți de cazare cu micul dejun inclus și două dejunuri bufet suedez la 30 aprilie și 1 mai. Sudul litoralului vine cu oferte la cazare la jumătatea celor din Mamaia. În Costinești, o noapte la Hotelul Impact G (3 stele), în cameră dublă, costă 115 lei pentru două persoane. Hotelul Tiberius (3 stele) are camere duble pentru două persoane la 106 lei. Cea mai ieftină cazare este în Vama Veche. Aici, cei mai mulți turiști dorm pe plajă sau nu dorm deloc. La particular, în minivacanța de 1 Mai, o cameră se închiriază cu 100 de lei pe noapte, ne comunică site-ul stiri-turism.com Pentru cei care vor să schimbe nu doar peisajul ci și leii în leva, Bulgaria este la o aruncătură de băț. Și o știre de ultimă oră! Avem all inclusive la Mamaia! Deocamdată doar două hoteluri, unul de 3 și altul de 4 stele. La mai multe! Cezar Petrovici