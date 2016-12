„Denta & Pharma“, evenimentul anului pentru industria stomatologică

Spre sfârșitul acestei săptămâni are loc, în Mamaia, un eveniment extrem de important pentru profesioniștii din industria stomatologică, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA). Timp de două zile, la Hotel Bavaria Blu vor fi expuse, în cadrul expoziției speciali-zate „Denta & Pharma”, echipamente, instrumente, accesorii, materiale stomatologice, precum și produse farmaceutice.„«Denta & Pharma» va fi, fără îndoială, încă un prilej de a reuni firmele de stomatologie implicate într-un proces de modernizare a cabinetelor stomatologice care investesc cu consecvență pentru utilizarea celor mai moderne și eficiente produse și metode de tratament”, spun organizatorii.Expoziția are loc în perioada 23 - 24 mai, iar programul de vizitare este între orele 10.00 și 18.00.Congres Internațional„Denta & Pharma” are loc con-comitent cu cel de-al XII-lea Congres Internațional de Sănătate Oro-Dentară și Management în Euroregiunea Mării Negre care se adresează medicilor dentiști. Acesta reunește specialiști în cercetarea științifică, cadre didactice universitare, producători și utilizatori de produse, tehnici și tehnologii specifice acestui domeniu.„Manifestările științifice și expoziționale oferă locul ideal de întâlnire al personalităților din cercetarea științifică, a specialiștilor și cadrelor didactice universitare, a producătorilor și utilizatorilor de produse, tehnici și tehnologii, având ca domeniu de activitate medicina”, au explicat organizatorii.v v vÎn cadrul acestei expoziții specializate cei interesați pot găsi o gamă variată de produse. Expozanții aduc la Mamaia de la banalii clești de extracție, truse consultative sau rășină pentru obturații definitive de canal, la pompe de aspirație, compresoare, scaune stomatologice de mii de euro, freze dentare, produse de îngrijire și igienă orală, iar lista poate continua.