Demonstraţi-mi că bat câmpii!

Domnule Ion Tita-Calin

Bag seamă ca nici azi nu a sunat telefonul in redactie.Stiti dumneavoastra care telefon,telefonul de la Regionala de partid sau de la Sfatul Popular Constanta.O fi stricat telefonul ? Sau v-a tait firul. Eu zic sa-l scuturati putin.Nu...nu... pe tovarasul de la partid ! Am spus sa scuturati telefonul ca pe tovarasul de la Regionala l-ati scuturat in articol.Uitati-va la fire,afara pe stalp.E semn rau daca telefonul nu suna nici azi.Verificati si in cutia postala.Precis v-a venit decizia de pensionare.N-a venit ? Tulai,Doamne ! E mai rau.Politrucii va așteapta in tufiș.