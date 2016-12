Delta Dunării a câştigat titlul de „Cea mai bună destinaţie a anului”

Delta Dunării a câștigat titlul de „Cea mai bună destinație a anului”

Delta Dunării a câștigat titlul de „Cea mai bună destinație a anului” / „Best destination of the year” la Gala Premiilor de Excelență din cadrul Hotel Tourism & Leisure Investment Conference, premiu oferit de cei mai buni specialiști în domeniul turismului din România.„Ne simțim foarte onorați de acordarea acestui premiu și vorbesc în numele tuturor celor care au investit în Delta Dunării bani, dar mai ales foarte mult suflet și foarte multe speranțe. Ne bucură faptul că, la nivelul specialiștilor din turism, Delta Dunării a primit această recunoaștere. Este momentul ca și autoritățile publice locale și guvernamentale, în special reprezentanți ai Rezervației Deltei Dunării, să conștientizeze acest lucru, să conștientizeze importanța turistică a acestei zone. Sperăm să coboare de pe scaunele înalte ale puterii, să-și aplece urechile către problemele unei zone turistice de o importanță majoră pentru România și, alături de Asociația Litoral Delta - Dunării, Asociația Patronatului în Turismul din Delta Dunării, dar și alături de locuitorii acestei zone, să ofere și să sprijine găsirea unor soluții rapide și eficiente, astfel ca toți turiștii români și străini să se poată bucura de Delta Dunării, să poată simți că nu este numai diamantul turismului românesc, ci și diamantul Europei”, a declarat Dragoș Gociman, vicepreședinte al Asociației Patronatului în Turismul din Delta Dunării.În perioada 21 - 22 mai 2013 a avut loc cea de-a VI-a ediție a Hotel Tourism & Leisure Investment Conference, cel mai important eveniment dedicat industriei hoteliere și de turism din România, eveniment ce a cuprins două zile de conferințe și dezbateri, dar și o gală exclusivistă de premiere. Cu această ocazie a avut loc și cea de-a treia ediție a Galei Premiilor de Excelență, un eveniment în care au fost premiate cele mai eficiente și inovative hoteluri, restaurante și pensiuni din România, precum și cea mai bună destinație turistică a României.„Suntem mândri și onorați că eforturile noastre de promovare încep să producă efecte și la nivelul , așa cum o numesc eu - Delta Dunării”, a precizat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.