Estimare a Comisiei Europene:

Deficit bugetar de 3,7% din PIB pentru România anul viitor

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia Europeană (CE) estimează scăderea deficitului bugetar la 3,7% din PIB anul viitor, pe standardele ESA, de la un nivel prognozat de 4,9% din PIB în acest an, în condițiile continuării politicilor de austeritate, potrivit prognozei economice de toamnă a executivului european."Proiecțiile actuale presupun continuarea moderației în privința cheltuielilor publice, în particular în ceea ce privește subvențiile, precum și economii suplimentare generate de reformele implementate în prezent, precum introducerea ajutoarelor sociale acordate în funcție de venituri, reducerea numărului de programe de asistență socială și continuarea implementării reformei pensiilor", se spune în raportul citat de Mediafax.Estimările CE presupun că politicile guvernului nu vor fi modificate, iar prognoza nu include vreo posibilă măsură care ar putea fi inclusă în bugetul pentru 2012.Totodată, Comisia nu a luat în calcul "măsuri discreționare" în privința proiecțiilor de venituri pentru anul viitor."În particular, nu sunt așteptate modificări ale principalelor taxe în 2012", se spune în prognoză.CE estimează că deficitul bugetar va scădea la 2,9% din PIB în 2013, datorită reducerii ponderii cheltuielilor totale în PIB, cât și unei creșterii ușoare a ponderii veniturilor totale în PIB.Șeful misiunii CE în România, Istvan Szekely, a declarat luni că executivul european estimează pentru anul viitor o creștere economică în jur de 2%, iar ținta de deficit bugetar calculat pe cash a fost stabilită la 1,9 - 2,1% din PIB, pentru a se plasa sub 3% din PIB potrivit standardelor ESA (care includ pierderile companiilor de stat - n.r.).Rata de creștere economică anticipată de CE pentru 2012 în prognoza de toamnă este de 2,1%.Președintele Traian Băsescu a declarat astăzi că bugetul va fi construit pe un deficit de 1,9% din PIB, cu marjă de până la 2,5% pe cash, ceea ce înseamnnă 3% pe ESA.