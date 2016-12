Declaraţii fiscale ce trebuie depuse până pe 27 iulie

Declarații fiscale ce trebuie depuse până pe 27 iulie

Data de 27 iulie 2015 este ultimul termen pentru depunerea formularelor:- 100 „Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2015. (Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 3.156/2013);- 104 „Declarația privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente trimestrului precedent”. Se depune de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuți la art.13 lit. c) și e) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.- 112 „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2015.(Reglementare: O.M.F.P. nr.1.045/2012, art.296 indice 19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare);- 224 „Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2015. (Reglementare: O.P.A.N.A.F. 52/2012.)- 300 „ Decontul de taxă pe valoarea adăugată”, cu termen lunar, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2015. (Reglementare: art.156 indice 2 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012. Atenție: Decontul se depune și de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidență ca plătitor de T.V.A. conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,până la 10.iunie.2015;- 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”, pentru contribuabilii înregistrați în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal și care au efectuat achiziții intracomunitare în luna precedenta, achiziții intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum și pentru contribuabilii neînregistrați și care nu au obligația înregistrării, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. (Reglementare:art.156 indice 3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011);- 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A.” Se depune de către persoanele impozabile: pentru operațiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A. a fost anulată conform art.153 alin.(9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte. (Reglementare:art.156 indice 3 Cod Fiscal; O.P.A.N.A.F. nr.2.223/2013);- „Declarație privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit. a)- e) din Codul Fiscal, formular 311". Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea și plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate și/sau achizițiilor de bunuri și/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A. (Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 2.224/2013);- 390 VIES „Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri”, pentru obligațiile de declarare aferente operațiunilor desfășurate în luna iunie 2015. (Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.3.162/2011);- 394 „Declarație informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național”, pentru declararea operațiunilor desfășurate în luna iunie 2015, de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară. (Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr. 3.806/2013.);- 097 „Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare” Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condițiile prevăzute la art.134 indice 2 și art.156 indice 3 alin.(11) ;I alin.(12). (Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.884/2013);- 208 „Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aferente semestrului precedent. Se depune de către notarii publici. (Reglementare: art.77 indice 3 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.892/2012.).