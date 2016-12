DECATHLON îşi deschide primul magazin în Constanţa, în Centrul Comercial TOM

DECATHLON își deschide primul magazin în Constanța, în Centrul Comercial TOM

Centrul Comercial TOM Constanța are plăcerea să anunțe deschiderea magazinului DECATHLON în cadrul complexului. DECATHLON este liderul mondial în domeniul articolelor sportive și pentru petrecerea timpului liber, având 50.000 de angajați, peste 600 de magazine și vânzări în valoare de peste 6 miliarde EUR. DECATHLON a ales Centrul Comercial TOM pentru deschiderea celui de-al șaptelea magazin din România și a primului din Constanța. Managerul DECATHLON, întrebat despre motivele acestei opțiuni, a subliniat amplasamentul excelent al TOM, atractivi-tatea puternică a brandurilor pe care le găzduiește, care aduce deja peste șase milioane de vizitatori pe an și de asemenea perspectivele de dezvoltare ale TOM.Bertrand Catteau, reprezentant al CATINVEST Group, dezvoltatorul și proprietarul Centrului Comercial TOM a declarat: „Este adevărat că 2012 va fi un an foarte bun pentru Tom. DECATHLON, cu cei 5.000 mp ai săi, se va adăuga celor 10.000 mp ai KIKA (lider în domeniul mobilei cu peste 70 de magazine în Europa Centrală) și celor 15.000 mp ai parcului de retail. Alături de cei 50.000 mp existenți, aceste noi zone vor transforma TOM în cel mai complet centru comercial din afara Bucureștiului. Aceste realizări reprezintă îndeplinirea dezideratului nostru ca TOM să-și consolideze poziția de lider și să devină cel mai important centru comercial regional al Constanței. Desigur că acest scop impune o îmbu-nătățire constantă a serviciilor oferite clienților noștri. Ne solicită de asemenea să fim cât mai aproape de dorințele și nevoile lor, cu atât mai mult în această dificilă perioadă de criză. Odată cu realizarea noului drum de acces, lărgirea parcării iar acum cu semnătura retailerilor de vârf, TOM face pași decisivi către consolidarea poziției sale de lider”.