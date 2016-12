De unde şi cu cât cumpărăm anul acesta mielul de Paşte

De unde și cu cât cumpărăm anul acesta mielul de Paște

Anul acesta miei sunt din belșug, asta spun reprezentanții asociațiilor de crescători de ovine din Constanța, așadar cei care nu pot lăsa Paștele să treacă fără mâncărurile tradiționale nu trebuie să-și facă probleme. Târgurile și piețele vor fi pline, dar crescătorii îi așteaptă pe constănțeni să-și ia mielul și direct de la sursă. Atenție mare, însă! Ca în fiecare an vor exista și vânzători ambulanți, pe care însă ar fi bine să-i evitați. „Noi recomandăm celor care consumă carne de miel să se deplaseze la ferme. E cel mai sigur mod. Crescătorul are dreptul să vândă din fermă, iar consumatorul poate cere crescătorului certificatul sanitar - veterinar și, cum știe de la cine a cumpărat, are la cine să se ducă în momentul în care constată că e ceva în neregulă. Cea mai bună aprovizionare se poate face de aici și de la punctele organizate, controlate sanitar, din piețe și târgurile unde se sacrifică miei în fața consumatorului”, a precizat secretarul Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobro-gea, ing. Valentin Marian.Prețurile, reglate de cerereCând vine vorba de prețuri, părerile sunt împărțite. Un singur lucru este cert: prețul final se va regla în funcție de cerere. Mulți crescători au precizat că anul acesta prețul „în viu” va fi de aproximativ 15 lei/kilogram, iar pentru carcasă, de aproximativ 32 de lei/kilogram, prețuri similare, pe alocuri, cu cele practicate și anul trecut. Totuși, efortul financiar pentru cei care obișnuiesc să cumpere un miel întreg va fi mai consistent, și asta pentru că și greutatea animalelor este mai mare, având în vedere că Paștele se sărbătorește anul acesta în luna mai.„Prețul îl face piața; se reglează în funcție de cerere și ofertă, însă cel care vinde cu 15 lei kilogramul înseamnă că mai are și alte veni-turi”, a precizat Valentin Marian. Acesta a subliniat că prețul de producție pentru un miel pregătit pentru sacrificare, care are 8 - 11 kilograme (greutatea recomandată), este, făcând un calcul simplu, undeva la 27 de lei/kilogram - în viu și la 54 de lei/kilogram - carcasă, dacă ar fi să calculăm exact cât se cheltuiește în perioa-da de montă, în cea de gestație și apoi în cea de aproximativ 60 de zile când mielul trebuie adus la o greutate optimă. Fiecare crescător își va calcula însă propriile chel-tuieli și, în funcție și de cerere, va stabili atunci, pe ultima sută de metri, un preț final.