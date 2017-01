De ce susţinem retrocedarea Registrului Comerţului la camerele de comerţ

1

DEZVALUIRI DE SOC Ziarul Adevarul 27 februarie 2013, ziarul Dezvăluiri SECURISTI IN AUTORITATEA NAVALA ROMANA ANR ascunde intre randurile sale actuale sau trecute colaboratori- turnatori ai securitatii printre ei se afla nume grele din domeniul portuar FOTO Lista scurtă a colaboratorilor Securității din Constanța În ultimii ani, mai multe nume sonore ale Constanței au fost desconspirate ca fiind colaboratori ai Securității. Cele mai cunoscute sunt arhiepiscopul Teodosie al Tomisului și fostul prefect Dănuț Culețu. Alte nume se află însă pe listele din arhiva Securității Constanța. Printre ele figurează foști demnitari de după Revoluție.Cei care au răsfoit aceste file au avut șocul de a regăsi numele unor cunoscuți în care aveau deplină încredere și pe care nu i-ar fi bănuit niciodată de asemenea trădare. Fotocopiile au fost realizate după un registru secret care cuprindea numele, data nașterii, locul de muncă, calitatea persoanei ce avea legături cu Securitatea de la Constanța, precum și numele și gradul securistului care răspundea de ea. Documentul fotografiat conținea la un moment dat un număr de 99 de file, denumirea sa autentică fiind „Registrul repertoar al surselor Securității Statului din cadrul PCR Constanța”. Repertoarul conținea aproximativ 1.000 de nume de persoane cu activitate în diferite domenii economice preponderente în județul Constanța, mai cu seamă din domeniul portuar. Oamenii ale căror nume apar în registrul Securității sunt împărțiți în trei categorii: surse, rezident (de regulă erau aleși din rândul colaboratorilor cu multă experiență), gazde (persoane care își puneau domiciliile la dispoziția întâlnirilor dintre securistul responsabil și informatori sau surse). De regulă, informatorii erau remunerați consistent de către oamenii Securității, în funcție de informațiile furnizate și de valoarea acestora. Unde nu se ofereau bani, se ofereau promovări peste noapte în funcții importante din cadrul diverselor întreprinderi socialiste. Unde nu se ofereau bani, se ofereau promovări peste noapte în funcții importante din cadrul diverselor întreprinderi socialiste cum ar fi IEFM NAVROM, Flota comerciala romana, Flota de pescuit oceanic . ANR a mostenit acest cadre socialiste,comuniste dar din pacate si securiste care au jucat dupa divizarea IEFM NAVROM in ROmline, Petromin si Navrom probabil rolul lor in devalizarea FLOTEI COMERCIALE ROMANE , a celor aproximativ 500 de nave romanesti comerciale maritime, fluvial , de pescuit oceanic si nave stiintifice. Astfel s-au înființat 53 de societăți private cum ar fi „Cosco”, „Levant Maritime”, „Neptun Maritime”, „Octogon”, „Pronav”, „CFR Marfa Feribot”, „Samarina ST”, „Tuaxrom” și altele : nu toate navele lor navighează sub pavilionul românesc, ci sub pavilion de complezență. În tabel se regăsesc nume care au rămas în administrație și după `89, cu precizarea ca din registru lipsesc aproximativ 5 pagini care inseamna cateva zeci de nume, cel mai probabil nume sonore din port, care urmau sa fie folosite pentru viitoare santaje. Mulți dintre colaboratori acționau în zona Portului Constanța. Andrei Caraiani, Vasile Blănaru, Aurel Carp (fost prefect în perioada 1991-1992), Victor Fiacescu și Ion Cărbunaru sunt doar câteva dintre personajele cu funcții importante, inclusiv în politică sau pe platforma portuară, care figurează pe aceste liste. Unii dintre ei au avut chiar la un moment dat funcții în Guvern.