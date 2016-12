De ce sunt obligaţi navigatorii să dea examene toată viaţa

De ce sunt obligați navigatorii să dea examene toată viața

Acest interviu l-am realizat la solicitarea unui navigator constănțean. El s-a adresat ziarului nostru, cerându-ne să lămurim următoarele probleme: De ce sunt obligați marinarii să dea mai multe examene de-a lungul carierei lor profesionale decât cei ce practică alte meserii? De ce, spre deosebire de ingineri, medici, economiști sau juriști, marinarii trebuie să obțină reconfirmarea în profesie, din cinci în cinci ani?Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări ne-am adresat directorului general al CERONAV, Ovidiu Cupșa.- Profesia de marinar, în general, și cea de ofițer, în particular, sunt reglementate la nivel internațional. Spre deosebire de alte meserii care se adresează, în general, unei piețe interne, în sectorul maritim vorbim de o profesie care respectă aceleași standarde, protocoale și practici oriunde în lume. Există o structură a Națiunilor Unite, care stabilește regulile în acest domeniu. Este vorba de Organizația Maritimă Internațională (IMO), din care fac parte aproape 200 de țări. Ea a reglementat ca, o dată la cinci ani, navigatorii să-și reconfirme brevetele. Nu e vorba de reconfirmarea profesiei, ci a dreptului de a o practica în continuare.- Dar de ce este necesară această reconfirmare?- Pe piața internațională se întâlnesc marinarii diferitelor națiuni. Pregătirea lor trebuie să fie conformă acelorași standarde, protocoale și practici stabilite de IMO, iar acestea, de-a lungul timpului, se schimbă. Tehnica și legislația maritimă evoluează continuu. Cursurile în cadrul centrelor de pregătire profesională constituie singura modalitate prin care se pot dobândi cunoștințele necesare alinierii la noile standarde de pe plan internațional. Nu există altă cale pentru navigatorii de pe piața internațională de a ajunge la același nivel de cunoaș-tere. Odată obținută reconfirmarea brevetului, navigatorul are libertatea să se îmbarce pe orice navă din lume. Acesta este un mare avantaj,- Navigatorii nu sunt singurii profesioniști de pe piața internațională. În prezent, există o piață europeană a medicilor. Și, totuși, medicii nu trebuie să-și reconfirme diplomele din cinci în cinci ani.- În cazul medicilor, există standarde și protocoale naționale. Spre exemplu, medicii din Germania lucrează după alte standarde și protocoale decât cei din România. Spitalele și organizațiilor naționale își stabilesc propriile protocoale.- Ați auzit de existența unor centre de perfecționare în care medicii, inginerii agronomi sau programatorii să meargă din cinci în cinci ani să-și reconfirme dreptul de profesie?- N-am auzit. Lucrul acesta se întâmplă doar în câteva profesii, la nivel internațional.- Faptul că un accident de navigație poate avea consecințe deosebit de grave contribuie la obligativitatea reconfirmării periodice a bre-vetelor?- Acesta este un alt motiv. Doamne ferește, nu minimalizez rolul medicilor. Au viața oamenilor în mână. Dacă un medic greșește, pacientul său poate să moară. În situația unui sinistru naval, însă, victimele pot fi de ordinul miilor, iar pierderile materiale de ordinul sutelor de milioane de euro. Să nu uităm că, uneori, navele pot pune în pericol porturile, orașele, zonele de coastă, Deci, responsabilitatea navigatorilor este extrem de mare. Totuși, armonizarea la standardele de navigație în continuă schimbare este prin-cipalul motiv pentru care e necesară această reconfirmare.- Aceasta înseamnă că meseria de navigator este și una dintre cele mai costisitoare. Pentru a o practica, trebuie să achiți prețul numeroaselor cursuri ce trebuie parcurse de-a lungul carierei.- Într-adevăr, este una dintre cele mai costisitoare ca s-o practici, dar, în același timp, este una dintre cele mai bine recompensate. Veniturile unui comandant sau șef mecanic, în momentul de față, ajung la 10.000 - 12.000 euro într-o lună de voiaj.- Da, dar respectivul comandant nu muncește un an întreg. De multe ori prinde un voiaj de șase luni pe an.- E adevărat, dar și în aceste condiții, tot revin câteva mii de euro pe lună, la vârf de carieră.- Să nu uităm că foarte mulți navigatori își încheie cariera după 20 de ani de muncă pe mare.- În general, navigatorii buni își găsesc locuri de muncă la uscat, în activitățile din shipping: la autorități, la instituțiile de profil, în centre de perfecționare, firme de crewing, la armatori și companii portuare.- Într-o carieră de 20 de ani pe mare, cât cheltuiește navi-gatorul cu pregătirea profe-sională?- Costurile de perfecționare, la fiecare cinci ani, se ridică la circa 1.000 de euro. Mai sunt perfecționări specifice pentru diferite tipuri de nave, cerute de anumiți armatori. La cei 1.000 de euro se adaugă costuri adiționale de câteva sute de euro. Dar aceste cheltuieli suplimentare sunt compensate de avantaje financiare.- Costurile de 1.000 de euro la cinci ani sunt pentru cursurile organizate în Româ-nia. Față de cele practicate în alte țări, sunt mai mari sau mai mici?- Tarifele practicate de CERONAV, în momentul de față, sunt cu 30 - 50% mai mici decât cele practicate în centrele similare din Europa.