De ce sa verificam presiunea din anvelope

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Anvelopele, inclusiv roata de rezerva, fie ele noi sau vechi au nevoie de toata atentia pe care le-o puteti oferi pentru a functiona la performante dinamice maxime. In acest caz este absolut obligatoriu ca o data la doua saptamani sa mergeti cu autoturismul la un service autorizat pentru a vi se face verificarea de rigoare a anvelopelor. Acest lucru poate fi insa facut si in incinta benzinariilor care, in mod gratuit, pun la dispozitie soferilor compresoare cu manometru in mod gratuit. Problema este ca acestea, fiind utilizate, de multe ori, necorespunzator pot sa indice valori gresite ale presiunii unei anvelope. Deasemenea aceste manomentre sunt deseori trantite de catre soferii care le utilizeaza asa incat nu este cel mai sigur mod de verificare.Prima verificare pe care o puteti face la o anvelopa este verificarea presiunii acesteia. Presiunea oricaror anvelope 205 55 R16 , dar si a altori dimensiuni, este foarte importanta atunci cand vine vorba de siguranta noastra si a celorlalti particianti din trafic. In cazul in care cauciucurile nu au presiunea normala, riscati sa faceti accidente, sa iesiti de pe suprafata carosabila sau sa intrati in contrasens. De asemenea, atunci cand scade presiunea, consumul de combustibil creste rapid si nici performantele masinii nu mai sunt aceleasi cum ar trebui. Indiferent de cat de performante sunt cauciucurile dumneavoastra, ca sunt pentru autoturimse sau sunt anvelope 275 40 R20 pentru cele mai scumpe SUV-uri, exista sanse foarte mari ca presiunea din ele sa fie cu 8 pana la 18 psi sub presiunea minima recomandata. De altfel, atunci cand pneurile nu sunt umflate asa cum ar trebui, exista un risc foarte mare ca cauciucurile sa se incalzeasca si sa explodeze tomai tunci cand sunteti in trafic. Daca circulati cu un set de anvelope 205 55 R16 cu o presiune de peste 2.2 bar exista pericolul ca masina sa subvireze foarte repede, sa patineze si sa nu ofere tractiunea optima. Un lucru foarte important pe care nu toata lumea il stie este ca atunci cand temperatura aerului se schimba, instantaneu se schimba si temperatura aerului din anvelope. Tocmai de aceea tehnicienii de la www.vanzarianvelope.net recomanda verificarea presiunii cauciucurilor macar o data la doua saptamani si daca este cazul sa se regleze corespunzator fiecarei anvelope in parte. Acest lucru se face,cel mai corect, atunci cand anvelopele nu au rulat de cel putin 20 de minute deoarece in timpul rularii presiunea creste odata cu cresterea temperaturii. Ca regula generala, un set de anvelope 205 55 R16 trebuie sa aiba presiunea cuprinsa intre 2.0 si 2.2 bar, in functie de sezon pe cand o anvelopa 275 40 R20 ar trebui sa aiba o presiune mai mare cu 0.2 – 0.3 bar.