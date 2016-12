De ce să vă feriţi de iPhone 4

De ce să vă feriți de iPhone 4

Ştire online publicată Joi, 01 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Atentie! Nu e gluma! Un nou telefon iPhone 4 a luat foc. De data aceasta în Brazilia. In ultima saptamana doua telefoane iPhone 4 au luat foc fara niciun motiv.Săptămâna trecută, un iPhone 4 a creat panică în rândul pasagerilor unui avion comercial din Australia in timp ce zbura de la Lismore la Sydney. Bateria smartphone-ului s-a incalzit brusc, iar in scurt timp a explodat, in incident nefiind ranita nicio persoanaDin nefericire, acesta nu este singurul incident de acest gen. Un al doilea iPhone 4 a luat foc în Brazilia. Potrivit celor de la Mashable, posesoarea telefonului, Ayla Mota, a fost trezita din somn de telefonul sau iPhone 4 care a inceput sa arda în timp ce era la încărcat.Contactati de reporterii Mashable.com, reprezentantii Apple nu au comentat incidentele din Australia si Brazilia.De reținut însă că nu este prima data cand un model iPhone explodeaza. Acest lucru s-a mai intamplat si cu alte ocazii. Anul trecut, in Franta, un iPhone 3 a explodat in timp ce proprietarul scria un mesaj. Tot în 2010, de data aceasta in luna martie, compania Apple a fost chemata in instanta de mama unui adolescent de 15 ani, caruia i-a expodat telefonul in buzuna, provocandu-i arsuri pe picior. La inceputul acestui an, in Norvegia, o femeie a ramas fara un iPhone 4 dupa ce acesta a explodat in timp ce rula o melodie.Oficialii Apple sustin ca acest lucru s-a intamplat pentru ca a fost folosit la temperaturi foarte scazute.