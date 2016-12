De ce România e penultima în clasamentul speranţei de viaţă din UE?

De ce România e penultima în clasamentul speranței de viață din UE?

Federația Solidaritatea Sanitară a dat publicității un comunicat de presă în care se arată că un raport pe tema eficienței sistemelor de sănătate din Europa, publicat săptămâna aceasta de Comisia Europeană, dezvăluie amploarea tragediei în care se află România: penultima țară din Uniune în ceea ce privește speranța de viață a cetățenilor in cauza faptului că alocă cei mai puțini bani pentru servicii medicale curative din toată Europa. Datele studiului confirmă justețea unei solicitări fundamentale pe care federația a înaintat-o în ultimii ani miniștrilor care s-au perindat la cârma Sănătății: reforma finanțării sistemului sanitar pentru a asigura creșterea considerabilă a sumelor alocate spitalelor.Raportul arată că proasta alocare a banilor și prea puțini bani alocați pentru serviciile medicale conduce la situarea României la nivelul cel mai de jos din Europa din perspectiva stării de sănătate a populației și din cea a speranței de viață.România alocă cel mai mare procent din întreaga Uniune Europeană pentru cheltuielile (per capita) aferente prevenției din totalul cheltuielilor alocate sectorului sanitar, fapt care relevă o strategie deficitară în alocarea resurselor pentru îngrijirea cetățenilor. Faptul că suntem pe penultimul loc în UE în ceea ce privește speranța de viață dovedește odată în plus că această alocare a resurselor este problematicăConform informațiilor prezentate în raport, din perspectiva cheltuielilor pentru sănătate pe cap de locuitor, România se află la cel mai jos nivel din Uniunea Europeană, cu cca. 400 euro/per capita. La polul opus se află Norvegia, care alocă 2800 euro/per capita pentru cheltuielile de sănătate. România are nivelul cel mai scăzut la cheltuielilor pe servicii medicale pe cap de locuitor, care corelează cu cel mai scăzut nivel al speranței de viață (74 ani). Raportul indică nivelul optim al cheltuielilor pentru servicii medicale, care să conducă la o maximizare a speranței de viață: 1.500 euro/per capita. Cu alte cuvinte, este necesară creșterea finanțării serviciilor medicale de circa 4 ori.