De ce nu suspendaţi toată economia naţională?

De ce nu suspendați toată economia națională?

Portuarii constănțeni au sperat că „războiul lemnului“ dintre politicienii români nu îi va afecta, că exportul de cherestea prin portul Constanța nu va fi suspendat.Premierul Victor Ponta anunțase, în ședința de guvern din 13 mai 2015, că măsura va fi aplicată doar masei lemnoase neprelucrate; or, cheresteaua, știe orișicine, este rezultatul unui proces de prelucrare a lemnului.Speranțele portuarilor s-au năruit curând. Sâmbătă, 16 mai, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a fost postat proiectul ordonanței de urgență prin care exportul de materiale lemnoase se suspendă până la data de 31 august 2015. Actul normativ nu mai face referire la masa lemnoasă neprelucrată, ci la „materiale lemnoase, sub formă de bușteni, cherestea și lemn de foc”.Pe data de 20 mai, Cabinetul Ponta va aproba actul normativ și, din momentul publicării lui în „Monitorul Oficial”, porțile exportului se vor închide pentru materialul lemnos. Indiferent de motivele care stau la baza ei, consecințele deciziei vor fi dramatice pentru numeroși agenți economici din industria lemnului, din transporturile auto, feroviare și maritime și pentru angajații lor.În portul Constanța, cheresteaua deține o pondere de peste 90% în structura traficului de mărfuri derulat de unii operatori, și de 10 - 30%, în totalul mărfurilor manipulate de alții. Timp de trei luni, volumul lor de activitate se va reduce dramatic. Câteva sute de locuri de muncă vor fi în pericol. Cum vor proceda angajatorii cu docherii și mecanizatorii rămași fără obiectul muncii? Le vor acorda concediile de odihnă pe anul 2015, și apoi, le vor suspenda contratele de muncă până la reluarea exporturilor? Îi vor trimite în șomaj tehnic? În acest caz, bugetul de stat ar trebui să suporte costurile, întrucât întreruperea activității este consecința directă a unei decizii guverna-mentale. Cabinetul Ponta ar trebui să dea o ordonanță de guvern și în acest sens, căci, la nivel național, suspendarea exporturilor de material lemnos va afecta mii de locuri de muncă, iar viața de zi cu zi a mii de familii va fi pusă în pericol. La ei nu se gândește nimeni?Nu doar operatorii portuari, docherii și mecanizatorii vor avea de suferit. Va fi afectată activitatea companiilor de remorcaj și pilotaj maritim, a celor de agenturare și de aprovizionare a navelor. Consecințele vor fi suportate și de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Navală Română, căci, odată cu reducerea numărului de nave, le vor scădea încasările din taxe și tarife.Măsura de suspendare a exporturilor de cherestea este pompieristică, cu efecte grave asupra unui segment al economiei și asupra unei largi categorii de cetățeni ai României. Pe de altă parte, este clar ca bună ziua că ea nu rezolvă problema defrișărilor ilegale. Tăierile frauduloase de păduri din ultimii 25 de ani s-au petrecut cu complicitatea instituțiilor și autorităților statului, cu implicarea unora dintre cei ce aveau obligația să controleze, după cum o demonstrează numeroasele anchete ale DNA.De-a lungul anilor, mulți politicieni și ziariști au aruncat anatema asupra portului Constanța, susținând, pe micul ecran, că prin el se fac exporturi ilegale de cherestea, de fier vechi și cereale, că operatorii portuari fac evaziune fiscală la greu. Este o dovadă de ignoranță crasă și o mare prostie! Proprietarii mărfurilor nu sunt operatorii portuari, ci importatorii și exportatorii. Operatorii sunt simpli prestatori de servicii: manipulează și depozitează marfa care li se aduce. Pe de altă parte, proprietarii mărfurilor nu riscă să trimită alte cantități de mărfuri în port decât scrie în documentele de export. La volumele de marfă vehiculate, paguba ar fi mult prea mare, dacă escrocheria ar fi descoperită. În octombrie 2014, Antifrauda Fiscală a avut suspiciuni privind două nave care fuseseră încărcate cu cherestea. Marfa a fost dată jos, a fost măsurată și… nimic. A trebuit să fie reîncărcată. Nu am aflat cine a suportat cheltuielile suplimentare de manipulare și la cât se ridică pierderile generate de întâr-zierea navei, dar am certitudinea că agenții economici păgubiți se vor adresa Justiției pentru a-și recupera banii.Stimați cititori, credeți că, după reluarea exporturilor de cherestea, va dispărea corupția din instituțiile care veghează la starea pădurilor? Eu am mari îndoieli.Dezbatere publică din ultimele două săptămâni a demonstrat că, sub stindardul luptei pentru binele general, pentru viitorul pădurilor noastre, se duce, de fapt, războiul pentru controlul pieței lemnului între clanurile de politicieni și clientela lor.Apropos, în România se „defrișează” linii de cale ferată și garnituri de tren, se demontează instalațiile de semnalizare și de alimentare cu curent electric, iar metalul „recuperat” ajunge la centrele de colectare a fierului vechi și, de acolo, la export. În multe cazuri, distrugerile și furturile s-au petrecut cu complicitatea unor polițiști. Nu doar economia națională are de suferit din cauza degradării rețelei feroviare. Viața călătorilor este pusă în pericol. Mă mir că, pentru a stopa jaful, Guvernul Ponta nu a luat decizia suspendării exporturilor de fier vechi.Domnule Victor Ponta, în România se fură în economie, în sănătate, în învățământ, în cultură, în armată și oriunde. De ce nu suspen-dați toate activitățile economico-sociale un an - doi, până crapă toți hoții de foame?