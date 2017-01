De ce a venit Dana Săvuică la Tinimtex şi ce planuri are

De ce a venit Dana Săvuică la Tinimtex și ce planuri are

Un oaspete de onoare al târgului Tinimtex, care se află în plină desfășurare în Mamaia, este Dana Săvuică. De ce a venit la Constanța, ca și expozant, și de ce a ales acest târg și acest oraș ne-a explicat într-un scurt interviu.- Prima participare la un astfel de târg. De ce Tinimtex?- Tinimtex a fost prima mea alegere pentru că eu am fost vizitator la târg, cel puțin de un an și jumătate de când mi-am creat linia de haine, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, Etiquette by Dana Săvuică, cu expunere online pe unul dintre cele mai mari site-uri care acoperă zece țări central și est europene. Aveam nevoie să găsesc producători, români, pentru că eu doresc ca hainele mele să fie un produs 100% românesc. Am vrut să descopăr producători români serioși, cu tehnologie, cu know - how, cu o fabrică în spate, care să mă susțină. Și atunci alegerea mea asta a fost să vin la Tinimtex.- Dar cum de ați început cu Constanța?- Eu am început cu Constanța pentru că este un târg care e foarte activ, se face o promovare bună, și, de asemenea, este „călcat” de către mulți comercianți care au magazine în toată țara. Or, eu vreau să ies și din sfera online-ului și să intru pe piața locală, în primul rând, pe piața românească, cu brandul meu, care să fie prezent în câteva magazine din România. Asta, la solicitarea clienților online români care rămâneau cu jind după anumite haine care se epuizau pe site și ei și le doreau și nu mai știau de unde să și le achiziționeze. Și atunci acesta a fost pasul pe care eu a trebuit să-l fac, datorită consumatorilor care mi-au spus: „Dana, trebuie să ajungi la noi, în magazinele noastre”.- Dar este Constanța o piață bună?- Constanța, și chiar și orașele limitrofe, gen Cernavodă și nu numai, au potențial foarte mare, mai ales că este vorba despre shopping. Și ce am observat eu este că în mare constănțenii se îmbracă bine și că de multe ori, pentru că poate nu au o varietate mare de produse în orașul lor, își iau mașina și dau o fugă până la București. Și atunci mi-am dat seama că în primul rând Constanța, ca unele dintre cele mai mari orașe din țară, trebuie vizat și eu îmi doresc foarte mult în aceste cinci zile de târg să ajungă comercianți care au magazine în Constanța și nu numai, să vină să vadă și hainele mele, și să își achiziționeze o parte dintre produse.- Despre ce produse vorbim?- Sunt produse de la casual până la smart - elegant, sunt haine care urmează tendințele moderne, internaționale, în funcție de coloristică, croială și materiale, la prețuri accesibile. Când spun prețuri accesibile, eu vreau ca numele Dana Săvuică să nu se confunde cu un nume de designer. Eu nu sunt designer, eu sunt un fost manechin, celebru, ca să spun așa, care întotdeauna a promovat brandul românesc, și producția românească pentru că eu am fost în echipa de elită de manechine condusă de Zina Dumitrescu, și veneam frecvent la târgurile și expozițiile organizate în toată țara. Noi mergeam și prezentam hainele producătorilor și fabricanților români. Și atunci cultul acesta al produselor românești s-a imprimat foarte bine în mine. Eu vreau să am un brand românesc, sub numele meu, care este fabricat, clar, în România. Pentru mine este foarte important ca magazinele care ar achiziționa hainele mele să înțeleagă că această achiziție va veni odată cu promovarea pe care eu o voi face personal acestor magazine. Hainele mele sunt accesibile, sunt ușor de purtat, sunt confortabile, sunt smart, sunt sexi, sunt și pentru o femeie de afaceri modernă care își dorește să fie și femeie în primul rând, sunt și pentru puștoaicele care sunt la liceu sau facultate și își doresc să aibă o imagine frumoasă, dar totuși să nu dea toți banii din buzunar, sunt și pentru băieții tineri, și pentru domni maturi, cum este soțul meu, la 35, 40, 45 de ani.- Cine și-a pus amprenta asupra croielii, a modelelor, culorilor?- Este o colaborare a mea și a soțului meu, fiecare pe linia lui, eu pe femei, el pe bărbați. Bineînțeles, vorbim între noi, dar este o colaborare între noi doi și fabricile la care am apelat să fie partenerii noștri, pe liniile noastre: Etiquette Men și Etiquette Women. Nu ascund faptul că de multe ori stau de vorbă cu oamenii calificați din fabrici; fiecare fabrică are și un departament de creație, și de producție a tiparelor și eu stau de vorbă cu oamenii de acolo. Ei vin cu tendințele generale, pe croieli și pe cromatică, după care alegem țesăturile împreună. Ei îmi fac mostrele pe tiparele pe care le-am gândit împreună și eu îmi aleg din mostre. De multe ori eu sunt cea care le probează, eu și fiica mea, și soțul meu, și dacă ne vin bine, dacă ne simțim bine în ele, dacă ne plac, atunci dăm ok-ul pe ele.- Este o afacere de familie, a fost greu să o puneți pe picioare?- Este multă alergătură, dar nouă ne place foarte mult, pentru că am descoperit oameni frumoși, pentru că am descoperit tot timpul lucruri extrem de frumoase, pe la fabricile unde am nimerit. Noi călătorim prin toată țara și este atât de frumos să străbați zonele mioritice! Este superb. Noi și muncim, dar ne și clătim ochii și ne și distrăm pentru că eu tot timpul merg cu soțul meu în călătoriile acestea și ne oprim la tot felul de pensiuni, în tot felul de orășele. Am descoperit Mediașul! Este un domn acolo care are materiale foarte frumoase! Este un oraș feeric!- Credeți că v-a ajutat mult și numele de Dana Săvuică?- Da, mă ajută foarte mult, și vă spun și de ce: am votul de încredere din start al directorilor de la fabrici și al patronilor, pentru că multe fabrici lucrează, de exemplu, cu circuit închis. Sunt multe fabrici care fac producție pentru branduri internaționale de renume și acolo e cam cu ușa închisă.- Asta implică și o responsabilitate foarte mare…- Da, am o responsabilitate foarte mare pentru că eu sunt pe piață, eu sunt față în față cu consumatorul, eu sunt față în față cu presa, care este cu ochii pe mine tot timpul. Dacă greșesc, pe mine mă costă foarte mult, fiind o persoană publică. Sunt foarte atentă cu cine lucrez, cu ce fabrici lucrez, ce materiale aleg, ce croieli, cum vin hainele, ce prețuri pun și, bineînțeles, ce promovare fac.- Urmează cumva alte participări la Tinimtex, în Mamaia?- Voi vedea cum merge participarea mea la acest prim târg. Acum va fi o lecție. Nu am foarte mari așteptări, dar trebuie să înțeleagă oamenii care vor veni pe aici că existăm și noi. Încetul cu încetul eu vreau ca hainele mele să fie introduse în magazinele din țară. Dacă totul merge bine și am un feedback pozitiv, eu sper din tot sufletul să fim și la târgul din mai. O luăm pas cu pas. Nu aș vrea să fac un angajament pe un an de zile, pentru că este un business de familie, și la un moment dat trebuie să tragi linie și trebuie să-ți faci socotelile: merită sau nu merită din punct de vedere financiar să stai aici cinci zile. Eu vin din zona online. Acolo este mult mai simplu. Site-urile pe care mă prezint eu din două în două luni au întreaga logistică, eu doar le prezint mostrele, fac ședința foto, după care produc exact ce s-a vândut pe site. Și e mult mai simplu.- Dar de ce nu un site propriu?- Acela va fi un pas pe care cred că o să-l fac în cel mult jumătate de an. Nu sunt încă pregătită. Îmi merge bine pe site-urile acestea internaționale, am o colaborare perfectă cu ei, îmi fac o super promovare, ne facem reciproc. Noi suntem foarte activi, și târgul vine ca o completare.