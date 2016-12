De ce a preluat Paul Brânză atribuţiile directorului general al ANR

1

Cand scapam de dinozauri...?!?

Bai , acest Catana datorita IQ-lui cat numarul de la pantofi , nu a facut fatza in atatea incercari din viata sa: a fost mecanic pe nave , a trecut cu ajutorul unchiului in MI unde s-a facut de ras (si-au pus mainile in cap aiai din corpul de control al ministrului MI cand au venit la Constanta pe timpul cand era idiotul sef la IPJ...). Acum se da pensionar MI..., si incurca treburile la ARN. Ce plm nu-si vede de batranetile sale si bolile varstei (apropos de internarea in spital de acum). Vezi-ti mai impostorule de viata ta si lasa functiile de conducere , ca esti tare prost ! La ANR , totusi ar trebui o innoire la conducere , si nu iar dinozaurul PDL Branza , care ne amintim ca a adus prin madam Coval de la personal (o alta PDL-ista) , toate scursurile PDL-ului (precum si toate neamurile acestei muieri imbatranita in rautate si uratenie-nora sa este bine mersi in continuare pe o functie de sef serviciu , care nu are nimic de a face cu pregatirea ei de la fantomatica universitate Shaguna ...).