De 1 Mai, avem atracţie, avem distracţie!

De 1 Mai, avem atracție, avem distracție!

Ştire online publicată Vineri, 29 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tocmai când ne făceam griji că în week-end nu vom avea parte de destulă distracție pe litoral, iată că Asociația de Promovare a Turismului Litoral-Delta Dunării ne invită să petrecem de 1 Mai sub sloganul „O 9atitudine pe Litoralul Românesc - Tot ACASĂ e mai bine!” „Împreună cu Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Produselor și Serviciilor din România (A.N.P.C.P.P.S.R.), membrii ADPT Litoral-Delta Dunării au pregătit surprize pentru turiștii care aleg să petreacă minivacanța de 1 Mai la mare”, se spune în comunicatul ADPT Litoral-Delta Dunării. Iată ce ni se pregătește: Primăria Constanța organizează, în perioada 29 aprilie-1 mai, Mix Music Evolution - Turneul 2011, vizavi de Hotel Rex, Mamaia: program dedicat copiilor (con-cursuri, carnaval, jocuri, promoții, muzică), program muzică ambientală, DJ Jungle - muzică oldies, autografe muzicale (muzică populară și etno dance), program interactiv pentru public (concursuri cu premii, tombole, muzică), spectacol cu: Proconsul, Laurențiu Duță, Gheorghe Gheorghiu, Leo Iorga, Etno Dance, Andreea Bălan, Denisa&Raluca, Maria Dragomiroiu, Dj Jungle, Claudia Chițulescu, Elisabeta Turcu, Ștefania Rareș, Trupa Românașii, Jean de la Craiova, Sânzienele etc. Mamaia va găzdui, în perioada 29 aprilie-1 mai, The Mission & InDeep & Dance = The Pirates of 1st of May. Pe plaja din nordul stațiunii, două corturi încălzite pe timpul nopții vor găzdui 60 de ore de muzică. Primăria Năvodari organizează de 1 Mai o „Serbare Câmpenească” în „Tabăra Delfinul” Năvodari, spectacol întreținut de „Caravana lui Axinte”. Primăria Eforie vă invită, în perioada 28 aprilie-1mai, la Târgul colecționarilor de antichități - Antica Trade Fair. Vama Veche ne pregătește, ca în fiecare an, concerte cu trupe și artiști îndrăgiți: E.M.I.L. (29 aprilie), Șuie Paparude, Discoballs (30 aprilie) - Goblin, Țapinarii, Marius Matache și Andrei Păunescu (29 aprilie) - Bongo Art Club (fostul Hand), El Negro (29, 30 aprilie) - Club Zapata, Luna Amară (30 aprilie). Stațiunea Costinești se prezintă cu un nou concept de party marca Ring discotheque by Geo Da Silva. Invitați speciali: Buzdugan și Morar, Bianca Drăgușanu, Marina Dina, Plastik Funk, GeoDaSilva, Michael Star, George Punk, DJ Zet, DJ Westman. Cezar PETROVICI