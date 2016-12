Datoria publică a României a crescut la 93,74 miliarde lei

Datoria publică totală a Româ-niei a crescut cu 14,9%, la aproape 93,74 miliarde lei (25,6 miliarde euro), de la sfârșitul lui 2007 până la finalul lui octombrie 2008, reprezentând 18,6% din produsul intern brut (PIB) estimat pentru 2008, a anunțat, marți, Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF). La sfârșitul anului trecut, datoria publică totală era de aproape 81,59 miliarde lei și reprezenta 20,16% din PIB-ul din 2007. Potrivit MEF, după primele zece luni ale acestui an, mai mult de jumătate (56,49%) din datoria publică era în lei, 28,63% era în euro, 11,3% - în dolari, 2% în yeni japonezi, iar restul în alte valute. Pe tipuri de instrumente, peste o treime (35,3%) era reprezentată la finalul lunii octombrie, de împru-muturile de stat, 10,4% erau obli-gațiuni de stat, 9,1% - eurobonduri, 4,7% din datorie era contractată sub forma certificatelor de trezorerie, iar 0,2% din aceasta - sub formă de leasing financiar. Alte tipuri de resurse reprezentau 40,2% din datoria publică guver-namentală. Față de sfârșitul anului trecut, ponderea datoriei publice guvernamentale în totalul datoriei a scăzut cu mai mult de un punct procentual, de la 93,35% la 92,05%, în timp ce datoria publică locală cântărea 7,95% din datoria totală la sfârșitul lunii octombrie, comparativ cu 6,65% în decembrie 2007.