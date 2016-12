„Daţi-mi voie să nu mă intereseze cine e prim-ministru sau preşedinte!”

2

Ce vrei sa spui?!?

Articolul acestui Titza nu vrea decat sa ne spuna ca nu e bine ca au loc aceste schimbari in politica / Parlament / Avocatul Poporului / Presedinte / etc... , ptr ca nu intereseaza decat pe "investitorii straini". Gresit: ce a facut PDL cu acest golan de la Cotroceni cu sfidarea legilor / contracte cu dedicatie / bani sifonati catre gasca PDL / bataie de joc la adresa poporului (vezi furtul Robertei la votul ptr pensii) / etc... Bai Titza , sa vedem ce zice poporul la referendumul de demitere a acestui golan / betiv / dusmanos / distrugator al tarii / promotor al inculturii si al nonvalorilor (vezi Eba , Anastase , Sulfina , Igas , Udrea , Funeriu ,Boagiu , si foarte multi altii prin teritoriu sau nivelul 2 la ministere). Nu mai minti lumea Titza !!!!!!!! Au distrus micile afaceri , iar tu ne zici de "succesuri" in afaceri sub aceasta dictatura a prostilor promovati de acest golan si betiv care atatia ani ne-a hahait la televizor !!!! Ptr tine o fi fost buna aceasta dictatura: baiatul angajare la APC / sustinerea afacerilor patronului tau (implicit viata buna ptr tine....), dar realitatea ain vazut-o cu sali de sport / stadiaone / parcuri si alte investitii pe timp de criza ptr a-si lua partea acesti nenorociti de PDL-isti ?!?