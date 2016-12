Dan Diaconescu: Luni vin cu trei milioane de euro, în saci, pentru salariile angajaţilor Oltchim

Dan Diaconescu: Luni vin cu trei milioane de euro, în saci, pentru salariile angajaților Oltchim

Sâmbătă, 29 Septembrie 2012

Dan Diaconescu a declarat, astăzi, că va aduce luni trei milioane de euro, "în saci", pentru plata salariilor angajaților Oltchim Râmnicu Vâlcea (OLT) și că a prezentat OPSPI o variantă de finanțare a companiei cu 91 milioane dolari, cu sprijinul Eximbank.El a spus că va scoate luni cele trei milioane de euro din conturile sale deschise la OTP Bank și îi va da salariaților înainte de eventuala semnare a contractului cu OPSPI, dacă Guvernul va găsi o soluție legală în acest sens.În plus față de cele 45 de milioane de euro din oferta pentru pachetul majoritar de acțiuni al combinatului, există o posibilă finanțare de 91 de milioane de dolari, prin Eximbank, a declarat Diaconescu.El a spus că șeful OPSPI, Remus Vulpescu, i-a cerut seara trecută să ateste existența banilor printr-un extras de cont în original, autentificat, dar că acesta este imposibil de adus până la finalul week-end-ului, și că de altfel reprezentanții Oficiului nu au dorit să continue negocierile în zilele de sâmbătă și duminică.Diaconescu a afirmat că s-a întâlnit sâmbătă la un hotel din București cu reprezentanți ai unor investitori și cu persoane care ar urma să administreze Oltchim, aceștia sfătuindu-l să nu semneze contractul pentru Oltchim în condițiile cerute de OPSPI.Diaconescu a mai arătat că la un moment dat în timpul negocierilor Vulpescu și-a deschis laptopul și i-a întrebat pe participanți ce muzică vor să asculte, punând piese cântate de Tudor Gheorghe, Ilie Micolov și AC/DC.Vineri seara Diaconescu a susținut că Guvernul a transmis că nu poate continua negocierile pentru contractul de vânzare a acțiunilor Oltchim atât timp cât nu se face dovada că există suma de 45 de milioane de euro pentru preluarea titlurilor.Dan Diaconescu a câștigat săptămâna trecută licitația pentru preluarea a 54,8% din acțiunile Oltchim, după ce a oferit 203 milioane de lei, cel mai mare preț, pentru titlurile deținute de stat.Premierul Victor Ponta a declarat, marți, că Dan Diaconescu are termen până luni, 1 octombrie, să plătească prețul pe acțiuni, caz în care acești bani ar putea fi acordați Oltchim pentru funcționarea combinatului., ca împrumut de salvgardare pentru maximum șase luni, până la transferul acțiunilor.Premierul a precizat atunci că Guvernul este pregătit să numească un nou management la Oltchim și să dispună administrarea specială a combinatului dacă Dan Diaconescu nu achită până luni prețul pe acțiuni, iar în maximum șase luni va relua procesul de privatizare cu un investitor strategic.Joi seară, Victor Ponta a declarat că informația conform căreia Dan Diaconescu ar dispune de 46 milioane euro într-o bancă din Olanda, prezentată joi dintr-un document, este falsă, iar acesta nu a depus până în prezent vreo dovadă că are banii pentru Oltchim.Presa a relatat joi, citând un document oficial, că firma Gliding din Amsterdam garantează că Dan Diaconescu dispune de 46 milioane de euro într-un cont din Olanda al băncii HSBC.