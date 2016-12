Daewoo - Mangalia va fi vândută sau lichidată, dezvăluie "Business Korea"

1

Se stie ca romanu-i bou si coreanu' hot

Romanii au muncit in draci si pierderile sunt din cauza coreenilor si a complicilor romani care au lins in adancurile colonului conducerea coreana. Statul roman este de fapt reprezentat aici de niste oameni cu nume,prenume,CNP si care sunt de facture joasa,lingai incompetent dar cu mari ifose.Mangalia cunoaste aceste nulitati odioase,muncitorimea tacea de frica somajului care iata,se arata venind pentru toti.Primaria la fel,in loc sa se ocupe cu atragerea de investitori,stiindu-se foarte bine ce hram au coreenii si loazele pupincuriste,se ocupa de floricele,taiat copaci si pus ghivece la sensul giratoriu.Populatia este in mare criza,umilita si saracita deja,dupa caderea porcariei Daewoo va fi si mai nasol,chiar daca plecarea alora este totusi ca aerisirea unei camere in care te-ai basit. Statul roman nu exista,exista oameni natarai si pusi pe furat si smechereala,in carca unor naivi care muncesc si suporta umilinte.