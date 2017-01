Criza stimulează discriminarea economică și tensiunile naționaliste

„Daewoo - Mangalia“ va concedia 280 de români, dar îi va păstra pe cei 400 de lucrători străini

Compania „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” este scena unui nou scandal. Motivul îl reprezintă intenția administrației de a opera concedieri masive în rândul lucrătorilor români, dar nu și printre cei străini. Mărul discordiei Totul a pornit de la ședința consiliului de admi-nistrație al companiei mixte româno - sud coreene, din data de 18 septembrie 2009. Având în vedere tema discuției, la reuniune a fost invitat și liderul Sindicatului „Navalistul”, Marin Florian. Cei șase administratori, respectiv președintele Soog - Gil Hong, vicepreședintele Vasile Iorga, Yong - Duk Park, Dumitru Doru Popovici, Sang - Kwi Hnag și Daniel Livezeanu, își propuseseră să discute „direcțiile principale pentru planul managerial de urgență II”, în fapt un pachet de măsuri de reducere a cheltuielilor cu forța de muncă. Planul în opt puncte prevede: concedierea colectivă a 20% din lucrătorii indirect productivi, respectiv 280 de persoane; pensionarea a 101 angajați aflați la limita de vârstă; reducerea sporurilor de conducere; diminuarea personalului expatriat până la 25 de coreeni; reducerea forței de muncă din societățile subcontractorilor și din firmele subsidiare cu 25%, pentru activitățile indirect productive; reducerea numărului orelor suplimentare pentru toți angajații; diminuarea numărului de angajați vietnamezi, respectiv încetarea contractului individual de muncă pentru cei cu evaluări slabe, din grupul 2; trimiterea în șomaj tehnic temporar a salariaților care nu au front de lucru. O rușine! Intențiile administrației au stârnit reacția virulentă a liderului sindical. „Ne-am certat în ședința de consiliu. Am afirmat că trebuie concediat, în primul rând, personalul străin. În prezent, sunt circa 400 de lucrători din Vietnam, Sry Lanka, China și Coreea de Sud” - a declarat Marin Florian. El a dezvăluit faptul că și administratorul Doru Popovici, reprezentantul părții române în consiliul de administrație, a susținut cererea sindicatului, afirmând că orice țară trebuie să-și protejeze, în primul rând, propriii cetățeni. „Partea coreeană a motivat că nu pot fi concediați străinii pentru că au contract până în iulie 2010 – a relatat liderul sindical. Dacă sunt trimiși acasă, trebuie să li se plătească circa un milion de dolari. Dar și românii au contract de muncă. Pentru cei 280 de angajați trebuie achitate două până la opt salarii compensatorii, în funcție de vechime, adică tot un milion de dolari. În plus, statul nostru va trebui să le plătească lucrătorilor români și ajutorul de șomaj. În acest caz, de ce să nu se renunțe la străini? Ne-a deranjat și faptul că administrația vrea să-i concedieze pe români chiar de la 1 decembrie, adică de sărbătoarea lor națională. Le-am spus că aceasta este o bătaie de joc la adresa Zilei Naționale a României, o rușine. Dacă tot vor să o facă, de ce nu programează concedierile cu data de 2 decembrie? Le-am cerut ca pe listele de disponibilizați să fie trecute și nevestele, nepoatele, cumnatele și unchii directorilor. Să-și concedieze nevestele, să le lase să se mai odihnească! Dar ce, sunt proști!? De ce să nu concedieze oameni care sunt întreținători ai familiilor? De ce să respecte legea?“ Sursa de conflicte Reprezentantul sindicatului a mai solicitat ca dintre cei 35 de sud-coreeni să rămână numai 10 persoane, iar conducătorilor să nu li se mai plătească sporuri și bonusuri. El a cerut ca măsura reducerii orelor suplimentare să li se aplice tuturor angajaților, inclusiv maiștri, șefi de secții, manageri și directori. Marin Florian a avut obiecții și în privința pensionărilor. El a atras atenția că există mai mult de 101 persoane care îndeplinesc condițiile de retragere din activitate, dar că „piloșii”, „protejații conducerii”, nu se regăsesc pe liste. „Sindicatul nu are nimic împotriva recurgerii la măsura șomajului tehnic, acolo unde nu există front de lucru, mai ales că statul acordă o serie de facilități. Însă, mă gândesc cu teamă la reacția lucrătorilor români, care vor relua lucrul, după o lună – două de șomaj tehnic, și îi vor găsi la lucru pe muncitorii străini. I-am atenționat pe membrii consiliului de administrație că această politică este o sursă de conflicte între români și străini. Administratorii coreeni au susținut că nu va fi așa. Eu consider că această atitudine este scandaloasă!” - a afirmat liderul sindical. Insulte colective La un moment dat, discuțiile au deraiat, ajungând la insulte colective, relatează Marin Florian: „Chiar în consiliul de administrație, partea coreeană a susținut că românii nu fac treabă, că sunt puturoși, că nu respectă programul de muncă și de aceea s-a ajuns aici. Le-am răspuns: Nu vă este rușine? Nu vedeți gunoiul din propriii ochi? Coreenii se poartă mai rău decât românii! Dorm, nu muncesc, se plimbă prin România și Bulgaria, fapt pentru care primesc bani. Le-am spus: Sunteți niște boieri, care nu se dau jos din mașini nici când au de parcurs 50 de metri până la cantină. Salariații români sunt cei care muncesc și produc, care au construit toate vapoarele timp de 13 ani.” Ca la ușa cortului Pe 22 septembrie a avut loc un nou incident, care a contribuit la tensionarea relațiilor dintre sindicat și administrație. „Lui Nicolae Iliescu, vicepreședintele organizației, i s-a interzis accesul cu autoturismul în șantier. Motivul: într-o zi ar fi trecut cu viteză pe o porțiune de drum neasfaltată și l-ar fi prăfuit pe domnul director. Pentru că nu și-a cerut scuze, i-a fost impusă respectiva restricție. Am reacționat și i-am spus vicepreședintelui să tragă mașina în fața porții, de-a curmezișul. Timp de ju-mătate de oră, le-am blocat accesul și au fost nevoiți să intre cu mașinile pe alte porți. Conducerea a apelat la pază și poliție. A venit șeful coreean și mi-a spus să plec din șantier. I-am răspuns că de mult ar fi trebuit să plece ei, că partea coreeană a furat destul. Îmi susțin afirmația! În cele din urmă, am renunțat la această formă de protest” – a declarat liderul. *** Sindicatul așteaptă să primească notificarea privind concedierile colective și abia atunci va acționa. „Vom face propuneri și sper să nu se ajungă la concedieri printre români sau la un număr mult mai mic. Ne pregătim să atacăm în justiție hotărârea consiliului de administrație” - a afirmat Marin Florian. Între timp, sindicatul i-a scris ministrului economiei, Adriean Videanu, solicitându-i să intervină în sprijinul lucrătorilor români.