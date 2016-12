Daewoo a obţinut comenzi de 14,9 miliarde de dolari

Daewoo a obținut comenzi de 14,9 miliarde de dolari

Comenzile noi ale companiei Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., din Coreea de Sud, al doilea mare constructor de nave al lumii, au ajuns la 14,9 miliarde de dolari în 2014, depășind ținta stabilită. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a obținut contracte pentru 69 de nave, din care 37 nave LNG. Este cel mai mare volum de comenzi, după cel din 2007, care s-a ridicat la 21 miliarde de dolari. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. este acționarul majoritar al companiei mixte româno-sud coreene „Daewoo Mangalia - Heavy Industries”, la care deține un pachet de acțiuni de 51%.