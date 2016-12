Dacia a lansat faceliftul SUV-ului Duster. Iată lista de preţuri

Dacia a lansat faceliftul SUV-ului Duster. Iată lista de prețuri

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacia a lansat pe 16 octombrie la Romexpo faceliftul SUV-ului Duster, ocazie cu care a comunicat și prețurile pentru piața romaneasca.Cu patru airbaguri si ESP standard la toata gama (ESP-ul era disponibil in trecut doar la cateva versiuni), versiunea de baza a lui Duster, Acces, combinata cu motorizarea pe benzina de 1,6 litri si 105 CP si cu tractiune fata costa 10.900 euro cu TVA, cu 350 euro mai putin decat vechiul model. Noua motorizare pe benzina 1.2 TCe de 125 CP este disponibila deocamdata doar cu tractiune fata si doar in echiparea de top Laureate si costa 14.700 de euro cu TVA. Tractiunea integrala la 1.2 TCe va fi oferita din 2015.Dieselul de top 1.5 dCi de 110 CP combinat cu tractiune integrala are acelasi pret cu cel de la modelul vechi, de 17.000 de euro. La versiunea Laureate se pot comanda optional: sistem de asistenta la parcarea cu spatele 200 euro, Media Nav 300 euro, harta Europei 100 euro, pilot automat 200 euro si scaune fata incalzite 100 euro.Acces 1.6 16V 4Ś2 10.900 euroAcces 1.6 16V 4Ś4 13.000 euroAmbiance 1.6 16V 4Ś2 12.300 euroAmbiance 1.6 16V 4Ś4 14.000 euroLaureate 1.6 16v 4Ś2 13.300 euroLaureate 1.6 16V 4Ś4 15.000 euroLaureate 1.2 TCe 4Ś2 14.700 euroAmbiance dCi 90 4Ś2 13.700 euroAmbiance dCi 110 4Ś2 14.300 euroAmbiance dCi 110 4Ś4 16.000 euroLaureate dCi 90 4Ś2 14.700 euroLaureate dCi 110 4Ś2 15.300 euroLaureate dCi 110 4Ś4 17.000 euroSursa: www.auto-bild.ro