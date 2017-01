DAAS a deschis un showroom de 30.000 euro, la Constanţa

DAAS a deschis un showroom de 30.000 euro, la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La începutul verii, DAAS România a deschis la Constanța un showroom de utilaje și echipamente pentru industriile horeca și retail, cu o investiție de 30.000 euro. Este primul showroom din țară al importatorului, care până acum a lucrat direct cu clienții, după cum spune Ana-Maria Crivăț, PR managerul companiei: „Ne-am orientat spre litoral, având în vedere potențialul ridicat de dezvoltare a industriei ospitalității”. Pentru a contracara efectele crizei economice, DAAS România a venit la Constanța cu o gamă foarte mare de produse pe stoc, la prețuri promoționale și, mai mult, cu niște condiții foarte bune de plată. „Într-adevăr, recesiunea ne afectea-ză, pentru că nu mai sunt atât de multe investiții în segmentul hotelier și pe cel de super/hypermarket. Ținând cont de situația actuală, vrem să atingem o cotă de piață de circa 10%, în următorii doi ani, și de 20%, în următorii cinci ani, pe zona litoralului”, a declarat, pentru Cuget Liber, Ana-Maria Crivăț. Grupul are în prezent 130 de angajați și a încheiat anul 2008 cu o cifră de afaceri de 20 milioane euro. DAAS România este unic importator în România al mărcilor italiene Mareno, Ambach, Ubert, Friulinox, Oem, Lainox, Comenda (bucătării profesionale), Grandimpianti (spălătorii industriale), Frigomeccanica (baruri profesionale), Piazza (accesorii pentru bucătărie), Epta (frig comercial) și Cefla (rafturi pentru spații comerciale). Printre partenerii comerciali ai grupului se numără jucători importanți de pe segmentul hotelier de 4 și 5 stele, cum ar fi Radisson SAS, Marriott, Continental Forum, Ramada, Golden Tulip, Novotel, THR Marea Neagră, Aro Palace Brașov, Opera Plaza Cluj și Hard Rock Cafe. Pe segmentul de trei stele, în portofoliul DAAS se regăsesc Ibis, hotelurile Parc și Silva din Sibiu, hotelul Victoria din Cluj, hotel Nord Ploiești, Dolce Vita (Bran), hotel Sportiv (Piatra Arsă) sau Robinson (Predeal). De asemenea, DAAS a furnizat echipamente de bucătărie pentru unele dintre cele mai cunoscute lanțuri de fast-food-uri, cum ar fi Spring Time, KFC și Pizza Hut. Pe divizia de Retail, DAAS lucrează cu Real, Cora, Auchan, Billa, Mega Image/Delhaize, Primavara, InterEx, Unicarm și Carrefour Express. „Pe lângă Constanța, avem reprezentanțe în cele mai importante orașe ale țării – București, Ploiești, Cluj, Iași, Sibiu, Timișoara, Brașov. Mai vrem să deschidem încă două showroom-uri, unul până la finele acestui an și unul în 2010, dar nu am stabilit încă locul. În plus, avem de gând să ne extindem și pe alte piețe”, a mai spus Ana-Maria Crivăț.