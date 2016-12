Curtea de Conturi sare la gâtul companiei Oil Terminal

Investitorii de pe piața de capital vor culege, în curând, roadele. Companiile listate pe bursă au început să anunțe rezultatele financiare pe 2015, modul de repartizare a profitului și valoarea dividendelor.Iată, compania Oil Terminal din Constanța a anunțat un profit net de 6.484.474,81 lei (față de 2.254.540 lei în 2014), care, conform propunerii administratorilor, ar urma să fie repartizat astfel: salariaților le revine o cotă de participare la profit de 570.765 lei; acționarii vor primi dividende în sumă totală de 2.853.825 lei; pentru finanțarea proprie se reține suma de 2.283.059,81 lei. Dividendul brut pe acțiune propus pentru anul 2015 este de 0,00489985 lei.Statul, în calitate de acționar majoritar cu 59,6222% din acțiuni, va încasa dividende în sumă de 1.701.513.25. Diferența se va împărți între ceilalți acționari persoane fizice și juridice, care dețin împreună 40,3778% din capitalul social.Constatările echipei de controlToate ar fi bune și frumoase, dacă nu și-ar fi băgat coada Curtea de Conturi. Aceasta a verificat legalitatea realizării veniturilor și cheltuielilor efectuate în perioada 2014 - 2015 la Oil Terminal SA și a găsit mai multe „nereguli”, care au fost consemnate în raportul de control nr. 468 din 10 februarie 2016, pe baza căruia a fost adoptată Decizia nr. 7 din 9 martie 2016.Echipa de control a constatat că: „Societatea nu a calculat impozit pentru un număr de 570 de active, respectiv impozit pe construcții și impozit pe clădiri, în condițiile în care activele figurează înregistrate în contabilitate fără valoare, deși ele sunt utilizate în continuare pentru realizarea de beneficii economice.”Inspectorii Curții de Conturi au constatat că: „Societatea încheie anual asigurări de răspundere profesională pentru membrii consiliului de administrație, directori executivi, inclusiv pentru directorul general, în condițiile în care obligatorie este numai asigurarea membrilor CA. Mai mult, în toată perioada de valabilitate a polițelor, entitatea nu a solicitat societății de asigurare plata de daune financiare pentru prejudiciile produse societății prin deciziile celor asigurați, fiind efectuate cheltuieli cu această destinație.”În cazul lucrărilor de investiții aflate în derulare pe parcursul anilor 2014 - 2015, echipa de control a constatat că: „Ofertanții au pretins în mod necuvenit și entitatea a acceptat să plătească, nejustificat, contravaloarea unui element de cheltuială denumit „cotă de aprovizionare”. Concret, operatorii economici în calitate de executanți ai lucrărilor verificate, prin devizele ofertă înaintate achizitorului, au introdus acest element de cost, calculat ca procent (între 3% și 6%) aplicat la prețul total al materialelor puse în operă.”De asemenea, inspectorii au constatat că: „Societatea a efectuat cheltuieli de personal cu încălcarea legislației în vigoare, în sumă brută de 166.101 lei (sumă netă de 112.118 lei), reprezentând indemnizații nelegale pentru administratori, în cazul neparticipării în mod direct la ședințele de CA și pentru perioada până la încheierea contractelor de admi-nistrare, precum și plata concediului de odihnă neefectuat de directorul general.”Concluzii „eronate“Conform deciziei Curții de Conturi, condu-cerea companiei Oil Terminal are termen până la 30 iunie 2016 să ia următoarele măsuri:- să clarifice diferențele de declarare a clădirilor și construcțiilor, în vederea impozitării, să calculeze impozitul și accesoriile de întâr-ziere și să le achite;- să întocmească proceduri operaționale în condiții legale pentru asigurarea de răspundere profesională și pentru modul de executare a poliței;- să stabilească prejudiciul reprezentând cheltuielile aferente investițiilor și lucrărilor de reparații, efectuate nejustificat și neprevăzute în actele normative; - să stabilească măsuri de recuperare a indemnizaților plătite ilegal.În finalul deciziei se atenționează: „Nere-cuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispu-nerii și neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”Conducerea Oil Terminal are un răgaz de 15 zile de la comunicarea deciziei pentru a o contesta.Surse din cadrul companiei Oil Terminal ne-au declarat că decizia Curții de Conturi va fi contestată în Justiție. „Toate concluziile sunt eronate. Spre exemplu, în cazul clădirilor și construcțiilor în discuție, evaluatorul a spus că au valoare zero. Legea obligă societățile comerciale să se raporteze la datele de evaluare. În cazul directorului general, inspectorii fac o gravă confuzie, tratându-l după Codul Muncii, deși activitatea, obligațiile și drepturile lui sunt guvernate de clauzele contractului de mandat” - a declarat sursa.Nu ar fi prima oară când compania Oil Terminal câștigă împotriva instituțiilor financiare ale statului. Este de pomină procesul cu fosta Direcție Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța. Aceasta îi cerea să achite 111.054.565 lei cu titlu de dobânzi de întârziere aferente taxelor vamale, TVA și comisionului vamal, pentru o cantitate de circa un milion tone de țiței care aparținea societățile „Rompetrol Rafinare“ și „Rafo“. Procesul a durat un deceniu și a fost pierdut de instituția vamală.