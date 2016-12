Cursurile CERONAV, recunoscute în Insulele Marshall

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a primit, din partea Administrației Maritime a Insulelor Marshall, certificatul de recunoaștere a tuturor cursurilor de instruire sub incidența Convenției STCW - Standards of Training, Certification and Watchkeeping, organizate în cadrul CERONAV, se arată într-un comunicat de presă. „Recunoașterea cursurilor STCW, care au o mare pondere în oferta de cursuri a CERONAV, este de un interes deo-sebit pentru personalul navigant român, întrucât, din flota mondială, sute de nave se află sub pavilion Insulele Marshall, la bordul acestora aflându-se mii de navigatori români instruiți la CERONAV” - a afirmat Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV. Certificatul de recunoaștere, cu o valabilitate de cinci ani, a fost acordat în urma verificării programelor analitice și a facilităților de instruire, putând fi reînnoit în baza unui audit premergător expirării.