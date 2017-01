Cursuri gratuite de perfecţionare pentru marinarii săraci

Cursuri gratuite de perfecționare pentru marinarii săraci

Navigatorii își pot exercita dreptul la muncă pe mare doar dacă au brevete sau certificate valabile. În privința asta nu se deosebesc de alte categorii profesionale. În orice meserie, pregătirea profesională trebuie să fie atestată prin documente de calificare. Diferența este că, în cazul personalului navigant, brevetele și certificatele trebuie reconfirmate din cinci în cinci ani, condiție ce poate fi îndeplinită doar în baza unor cursuri de reconfirmare și a unor examene. Cei ce nu absolvă cursurile și nu trec examenele își pot lua adio de la navigație. Sub aripa STCW Sistemul este necesar. De competența navigatorilor depind, în mare măsură, siguranța navelor, mărfurilor și a vieții pe mare, dar și calitatea mediului marin, soarta florei și faunei mărilor și oceanelor. Singura problema este că pregătirea forței de muncă este un serviciu tot mai scump. În ultimii ani, pe seama adâncirii crizei forței de muncă din shipping-ul internațional, salariile navigatorilor români au crescut, mai ales în funcțiile superioare. Există, însă, categorii de marinari care, cu mari sacrificii, reușesc să își achite cursurile. Ce se poate face pentru navigatorii săraci, care vor să muncească, vor să învețe, dar nu au posibilitățile materiale? Potrivit STCW (Convenția internațională privind standardele de pregătire, certificare și menținere a siguranței la bordul navei), participarea la cursuri poate fi contracost sau gratuită – afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. „În cazul formelor de pregătire plătite, taxele nu trebuie să fie prohibitive. Ele nu trebuie să împiedice nicio categorie de navigatori să se pregătească, să susțină examenele periodice și să-și continue activitatea. STCW precizează că este interzis ca prin sistemul taxelor să se întrerupă continuitatea în muncă a navigatorilor.” O mână de ajutor Pornind de la principiile stabilite de convenția internațională, Sindicatul Liber al Navigatorilor a încheiat, imediat după 1990, un protocol cu centrul de pregătire și perfecționare a navigatorilor, actualul CERONAV. „Înțelegerea a decurs bine, până acum - afirmă liderul sindical. Ea prevede că acolo unde marinarii nu pot să-și achite cursurile din cauza situației financiare precare, trebuie să li se asigure accesul gratuit la ele. Am avut până la trei astfel de cazuri pe an. Oamenii au obținut contracte de îmbarcare și acum pot să își plătească cursurile.“ În mod normal, spune Mihălcioiu, toate taxele de pregătire trebuie achitate de angajatori. Sunt companii care se respectă și fac acest lucru. Dar situația de pe piața românească a muncii, îi obligă pe cei mai mulți dintre navigatori să suporte din propriul lor buzunar costurile. „Prețul cursurilor a crescut an de an. Mai avem puțin și ajungem la nivel european din acest punct de vedere, deși salariile minime ale navigatorilor români nu sunt aliniate la cele comunitare. În toate țările UE funcționează sistemul în care navigatorii au un venit minim obligatoriu. În România, nivelul minim depinde doar de negocierea individuală. Dacă omul are nevoi prea mari, lasă garda jos, renunță la multe drepturi și la o mare parte din salariu, doar pentru a obține locul de muncă. Am constatat că există salarii de 300 – 400 de dolari pe lună, mult prea mici pentru a întreține o familie, dacă ținem cont de faptul că omul lucrează șase luni într-un an, iar următoarele șase luni stă acasă. Dacă raportăm la întregul an, acești oameni au un venit de 150 – 200 dolari pe lună. Cursurile costă, deja, prea mult“ - afirmă liderul SLN. Soluția corectă Tarifele practicate de CERONAV au fost aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 386/200, publicat în „Monitorul Oficial“ nr. 402/2007. Iată prețurile câtorva dintre cursurile de reconfirmare: pentru brevet ofițer punte (nivel managerial) - 1.176 lei; pentru brevet ofițer punte (nivel operațional) - 1.177 lei; radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare și salvare (nivel managerial) - 416 lei; navigație radar, radar plotting și folosirea ARPA (nivel operațional) - 429 lei; limba engleză maritimă (punte) - 182 lei; transportul și manipularea mărfurilor periculoase - 169 lei; prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - 168 lei; tehnici individuale de supraviețuire pe mare - 105 lei. „În cazul marinarilor pauperi, pe baza anchetei sociale prezentate de Sindicatul Liber al Navigatorilor, asigurăm gratuitatea cursurilor de reconfirmare“ - a declarat Dorel Popa, directorul general al CERONAV. 