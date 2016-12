Cursuri de specializare organizate de CCINA

Începând cu data de 9 noiembrie 2015, la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (bulevardul Al. Lăpușneanu nr.185A), are loc cursul de specialitate „Auditul energetic al clădirilor noi și existente și sistemelor aferente de alimentare cu energie termică”Pentru a urma cursul de audit energetic în construcții și instalații, doritorii trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior (cu diplomă de licență sau echivalentă) cu următoarele profiluri/specializări: construcții civile, industriale și agricole; instalații pentru construcții; arhitectură; alte profiluri cu conotație energetică, dovedită prin absolvirea, în timpul facultății, a unuia sau mai multora din următoarele cursuri, cu durata a minim un semestru: higrotermica construcțiilor, energetica clădirilor, termodinamică, termotehnică, transfer de căldură și masă, construcții, materiale de construcții, mașini termice, instalații termice, instalații frigorifice, instalații de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalații electrice și automatizări pentru clădiri.v v vCCINA organizează, începând cu data de 20 noiembrie 2015, cursul de pregătire în specialitatea „Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor”. Cursul are durata de 136 ore și este destinat persoanelor care au cel puțin liceul cu sau fără diplomă de bacalaureat.Cursul are avizul nr. 95792/28.11.2011 din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. În urma examenului de absolvire, cursanților li se vor elibera certificate de absolvire, recunoscute ANC.