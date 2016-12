Cursuri de afaceri gratuite pentru manageri pe www.bizschool.ro

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Online Business School, școala deshisă pe internet pentru mici întreprinzători și managerii de IMM-uri și din România, și-a început cursurile, dar are porțile deschise pentru orice persoană care dorește să se înscrie și corespunde criteriilor de selecție. Așadar, în cadrul Online Business School nu există o dată limită la care pot fi începute cursurile pentru ca fiecare "student" în parte își stabilește ritmul de învățare și numărul de cursuri la care se înscrie, în funcție de timpul pe care îl are la dispoziție și de interesul pentru anumite zone profesionale pe care dorește să și le perfecționeze.La acest moment pe www.bizschool.ro sunt disponibile în principal cursuri de management și leadership în limba engleză, care abordează, mai precis, subiecte precum motivarea și îmbunătățirea performanțelor angajaților, dar și cursuri de utilizare a calculatorului. Iar catalogul va fi permanent îmbunătățit.Pentru a afla mai multe detalii despre proiect, dar și despre oportunitățile pe care le oferă acesta pentru dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale și profesionale, persoanele interesate sunt invitate să participe și la o serie de seminarii. Acestea vor avea loc pe 29 noiembrie la Iași, Hotel Traian, începând cu ora 15:30, respectiv 7 decembrie la București, la Hotel Marriott, de la 15:30.Punctul central al acestor evenimente va fi seminarul cu titlul "Drumul spre excelență" susținut de Dimitris Lolis, Managing Director, în cadrul OTEAcademy și se va concentra asupra metodelor practice de sistematizare a proceselor de luare a deciziilor și de implementare a acestora, fiind aplicabil în egală măsură managerilor de marketing, vânzări, din zona tehnică sau oricare altă arie, indiferent de nivelul ierarhic. Mai multe detalii despre calendarul seminariilor și despre etapele proiectului sunt disponibile pe website-ul dedicat proiectului - www.bizschool.ro. Proiectul Online Business School își propune să îndrume câteva mii de manageri și lideri de afaceri din IMM-urile din România. După ce vor participa la sesiunile de instruire, aceștia vor obține cunoștințe semnificative pentru a-și îmbunătăți abilitățile și performanțele personale care îi vor ajuta să susțină dezvoltarea companiilor lor, inclusiv pe noi piețe.Proiectul a fost lansat de Romtelecom, Bluepoint IT Solutions și OTEAcademy.Online Business School este un proiect desfășurat cu finanțare prin proiectul Uniunii Europene "Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor prin antreprenoriat durabil-(ICIMM)". Mai multe detalii cu privire la implementarea proiectului, precum și înscrieri la seminarii și cursuri se pot face pe www.bizschool.ro. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Persoană de contact:Roxana Mihul – responsabil de PRRomtelecomroxana.mihul@romtelecom.ro