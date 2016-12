Curăţenia, marele of al proprietarilor de hoteluri şi pensiuni

Curățenia, marele of al proprietarilor de hoteluri și pensiuni

Curățenia, sau mai bine spus lipsa ei din multe stațiuni de pe litoral nu este o pată doar pe obrazul turismului românesc, în general, ci și, indirect, pe obrazul proprietarilor de unități de cazare, fie ele hoteluri sau pensiuni.În week-endul care tocmai a trecut, câteva zeci de unități de cazare de la Marea Neagră au fost premiate pe baza impresiilor postate de turiștii din acest an pe un important portal de turism din țară. Așadar, românii iubesc litoralul românesc, le place să revină în locurile unde s-au simțit bine. Totuși, la impresia generală ar conta foarte mult și alte aspecte care nu țin de proprietarii de hoteluri și pensiuni. Una dintre marile probleme ridicare de aceștia este cea a curățeniei. Administratorul uneia dintre vilele premiate, din Eforie Nord, a ținut să precizeze că toată lumea ar avea de câștigat dacă și colaborarea cu autoritățile locale ar fi mult mai strânsă, dacă acestea s-ar implica mai activ: „Ne dorim să colaborăm mai strâns cu autoritățile locale. Este foarte multă lume nemulțumită de curățenia de pe Faleză, de pe plajă. Înțelegem, nu sunt bani pentru investiții, dar curățenia este foarte importantă. O altă mare problemă o constituie haitele de câini de pe stradă“.Concesionarea plajelor constituie una dintre soluțiile la o altă problemă mare de pe litoralul românesc, aceea a lipsei cabinelor de duș, a locurilor special amenajate unde turiștii să se poată schimba și, de ce nu, a curățeniei. Administratorii unităților de cazare spun însă că nicio investiție nu se justifică dacă aceste perioade în care se pot concesiona sectoarele de plajă nu vor fi extinse până la cel puțin zece ani. „Atâta vreme cât concesionarea sectoarelor de plajă nu se face pentru minimum zece ani, nu se va face niciun progres, nicio investiție - cabine de duș, de schimbat. Nu poți face profit într-un an. Noi am renunțat la plajă“, spune administratorul Vilei „Elena” din Eforie, Monica Rucăreanu.Problema curățeniei este însă una generală. S-a văzut iarăși din plin și în această vară mai ales în Mamaia, acolo unde au ajuns și cei mai mulți turiști. Nu mizeria de pe plajă a fost marea problemă (unde până la urmă vina o purtau turiștii), ci mizeria de pe spațiile verzi, din Satul de Vacanță.