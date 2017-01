Curaj, fetelor, intraţi în afaceri!

Curaj, fetelor, intrați în afaceri!

Cele mai interesante povești din toate timpurile sunt cele despre succesul în afaceri. Iar când povestitorii și personajele principale ale întâmplărilor sunt femei, istorioarele sunt, fără discuție, captivante.Vineri, 31 octombrie 2014, la hotelul „Ibis” din Constanța, împreună cu vreo 20 de tinere invitate, am ascultat relatările a cinci femei-antreprenor despre propriile afaceri.Doamnele Elena Coandă, Cristina Chiriac, Victoria Burton, Nicoleta Munteanu și Irina Văcărean fac parte din rețeaua națională a mentorilor antreprenoriatului feminin. Trebuie să știți că membrii acesteia sunt femei de afaceri de succes, care își asumă rolul de exemplu de urmat și de îndrumător pentru tinerele doritoare să își ia soarta în propriile mâini, pășind pe drumul greu al afacerilor. Mentorii nu au niciun câștig financiar din această activitate. Fac muncă de voluntar, cu plăcerea și dorința de a împărtăși altora propria experiență. Interesul lor declarat este ca românii să devină un popor de antreprenori, în rândul cărora femeile să aibă un loc apropiat de ponderea lor demografică.„Succesul este un stil de viață”- și-a dezvăluit Cristina Chiriac crezul. „Nu se traduce în cifra de afaceri sau în numărul de angajați. Pur și simplu mi-am dorit mai mult de la viață. Când am pornit în afaceri, n-am avut mentor, doar prieteni și oameni care au crezut în mine. Am renunțat la rolul de angajat după ezitări care au durat trei ani, înainte de a deveni antre-prenor.”Firma pe care o conduce, Financial Voice Consulting, oferă servicii de contabilitate și consultanță contabilă, fiscală și de salarizare. În calitate de mentor voluntar, Cristina Chiriac a pregătit trei antreprenori care au creat, la rândul lor, locuri de muncă.Nicoleta Munteanu, specializată în drept, conduce firma Centrul Internațional de Mediere, care asigură servicii de insolvență. În calitate de antreprenor, consideră că cel mai important este să investești în oameni. Le-a vorbit femeilor prezente la întâlnire despre cele mai frecvente greșeli pe care le fac antrepre-orii. „Mulți nu știu cum să lucreze cu oamenii, cum să îi trateze, nu știu să își facă un plan de afaceri, își subestimează concurența.”Povestea Victoriei Burton a fost cea mai captivantă. Răposatul ei soț era cetățean străin. În 1990, a deschis societatea comercială New Victoria Cauciuc SRL, trecând-o pe numele ei. „Am pornit afacerea cu un împrumut de 1 milion de dolari, acordat printr-un gentleman agreement și cu condiția să nu schimb obiectul de activitate: fabricarea produselor tehnice din cauciuc metalic” - a relatat Victoria Burton. Deși nu era în specialitate, a învățat despre tehnologiile de prelucrare a cauciucului, înconjurându-se de specialiști. A ajuns să facă trei facultăți, prima fiind cea de Finanțe - Contabilitate. Acum, s-a înscris și la Oxford Royal University.Succesul său în afaceri se datorează atenției acordate calității. Lipsa reclamațiilor privind calitatea produselor i-a adus clienți importanți, care au solicitat referințe de la alți beneficiari.Rețeaua națională a mentorilor antreprenoriatului feminin este obiectul unui proiect cu finanțare europeană, al cărui titular este Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România. Valoarea eligibilă este de 5.734.413 lei, iar perioada de implementare este mai 2014 - noiembrie 2015.Proiectul își propune să sprijine femeile în cariera lor socio-profesională. Grupul țintă îl reprezintă 740 de femei din cele opt regiuni de dezvoltare.450 dintre ele vor participa la cursuri de calificare - recalificare, în următoarele meserii: operator introducere, validare și prelucrare date; agent comercial; inspector resurse umane; secretar - stenodactilograf - operator birotică; lucrător în comerț.Alte 290 de femei vor participa la cursurile antreprenoriale. Dintre ele, 112 femei vor participa la sesiunile de mentorat, susținute de cele 14 femei de afaceri care fac parte din rețeaua națională a mentorilor. Cele mai bune 14 planuri de afaceri întocmite de acestea vor fi premiate cu 20.000 de lei.În cadrul conferinței, Iulian Gropoșilă, președintele Patronatului IMM, a remarcat slabul interes al tinerilor din Constanța pentru temele puse în discuție. Spre comparație, la conferințele organizate în alte regiuni de dezvoltare, numărul participantelor se ridică la circa 300.